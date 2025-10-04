El aceite de oliva de Río Negro que obtuvo el premio «Prestigio Oro» y es top 20

La olivicultura de Río Negro obtuvo un gran reconocimiento en el reciente Olivinus 2025, un Concurso Internacional de Aceites de Oliva Extra Virgen (AOEV) en América Latina cuando la empresa Familia Kanje recibió 97 puntos sobre 100 por su producto identificado con el mismo nombre. Además fue seleccionado como el mejor de Argentina entre los aceites presentados al concurso.

Familia Kanje es un proyecto que comenzó en el 2001 y produjo sus primeros 1.000 litros de aceite recién en el 2018. El olivar de 1.900 plantas está ubicado en San Antonio Este y actualmente la firma es liderada por Matías y Diego Kanje.

Matías Kanje dialogó con Río Negro Rural y dijo que “este es un concurso internacional, el más importante de Latinoamérica y top cinco a nivel mundial, se realiza en Mendoza y se llama Olivinus”.

El logro obtenido tiene además un mérito extra ya que es “la primera vez que nos inscribimos en un concurso, hace poco que estamos haciendo el aceite”.

Premios que otorgó Olivinus 2025



El concurso otorga las calificaciones Oro, Prestigio Oro o Gran Prestigio Oro que es la máxima distinción, además de premios individuales.

Una de las distinciones otorgadas al aceite de oliva de Familia Kanje.



“A nosotros nos habían dado el 16 de septiembre la distinción de Prestigio Oro con 97 puntos”, explicó Matías Kanje.

Familia Kanje también quedó dentro del top 20 del concurso, un grupo selecto de productores de aceite de oliva a nivel mundial, siendo el único representante argentino en ese ránking.

97/100 la calificación que obtuvo el aceite de oliva Familia Kanje.



En el 19° concurso internacional Olivinus 2025 participaron AOVE’s de 195 empresas del mundo pertenecientes a 21 diferentes países que fueron catados por 34 jurados en el Hotel Mods, en Mendoza.

Entre los países participantes en esta edición estuvieron presentes, entre otros: Argentina, Australia, Brasil, China, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Portugal, Sudáfrica, España, Túnez, Turquía y Uruguay, todos países que obtuvieron el reconocimiento Gran Prestigio Oro, la máxima distinción del concurso con más de 86 puntos.

El olivar de la Familia Kanje está en San Antonio Este. (Foto: Gentileza).



Familia Kanje elabora aceite de oliva con cuatro variedades: Arbequina, Frantoio, Changlot Real y Nevadilla. “Dentro de esas cuatro variedades el 60 o 70% es Arbequina y el resto se divide entre las otras tres”, comentó Matías Kanje.

Cada una de estas variedades posee características que las diferencian de las otras como el nivel de amargor o de picante. “Nosotros cosechamos la aceituna verde madurando envero y hacemos el aceite en el mismo día para evitar el proceso oxidativo de la fruta”, explicó el productor.

“Tenemos una producción chica y queríamos saber dónde estábamos parados en cuanto a la calidad de nuestro aceite madre”. Matías Kanje, de olivícola Familia Kanje.

El envero es la etapa de la maduración de la aceituna en la que pasa de un color verde a tonalidades violáceas o rojizas, antes de volverse completamente negra.

Una vez hecho el aceite se almacena en una cámara refrigerada que no pasa de los 25 grados y no baja de los 12 grados. Todo el proceso de extracción de aceite se realiza y luego se almacena en acero inoxidable.

La paleta de productos que ofrece Familia Kanje.



“Tenemos una producción chica y queríamos saber dónde estábamos parados en cuanto a la calidad de nuestro aceite madre”, dijo Matías respecto de la participación en Olivinus.

Familia Kanje también ofrece aceites saborizados de limón, naranja, romero y albahaca.