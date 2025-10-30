Cómo es la última serie de Marvel que arrasa en Disney+

La serie de Marvel Studios para Disney+ «Ironheart» trata sobre la vida de Riri Williams, una genio adolescente que asume el manto del legado tecnológico de Iron Man.

Se trata de un thriller de acción y ciencia ficción que mezcla elementos de la vida estudiantil y comunitaria de Riri en Chicago con un conflicto a escala de superhéroes que redefine los límites entre la ciencia y la hechicería en el UCM.

De qué trata «Ironheart»

La historia se centra en Riri Williams (interpretada por Dominique Thorne), una prodigio de la ingeniería y estudiante del MIT.

La serie comienza después de los eventos de la película Black Panther: Wakanda Forever, donde Riri Williams fue presentada por primera vez y ayudó a Wakanda con su ingenio. Tras ese conflicto, Riri regresa a su ciudad natal, Chicago.

Una vez en casa, Riri se involucra en una trama criminal que la obliga a poner a prueba sus inventos. La serie explora el fascinante conflicto entre la tecnología de avanzada (representada por la armadura que Riri construye) y la magia negra u oscura.

El principal antagonista es Parker Robbins, alias The Hood (interpretado por Anthony Ramos), un personaje que obtiene superpoderes al adquirir una capucha mejorada con magia y artes oscuras. Riri debe usar su inteligencia y su armadura para enfrentarse a este adversario que representa una amenaza que va más allá de lo puramente científico.

A diferencia de Tony Stark, Riri construye su propia armadura de alta tecnología (la armadura Ironheart) utilizando material robado del campus, determinada a dejar su huella en el mundo como una nueva superheroína. Su ambición y su necesidad de combatir el mal la colocan en un camino de peligro y aventura.

Protagonista y Contexto: