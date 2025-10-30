Cómo es la última serie de Marvel que arrasa en Disney+
La plataforma de streaming tiene una de las últimas producciones del llamado Universo Cinematográfico de Marvel.
La serie de Marvel Studios para Disney+ «Ironheart» trata sobre la vida de Riri Williams, una genio adolescente que asume el manto del legado tecnológico de Iron Man.
Se trata de un thriller de acción y ciencia ficción que mezcla elementos de la vida estudiantil y comunitaria de Riri en Chicago con un conflicto a escala de superhéroes que redefine los límites entre la ciencia y la hechicería en el UCM.
De qué trata «Ironheart»
La historia se centra en Riri Williams (interpretada por Dominique Thorne), una prodigio de la ingeniería y estudiante del MIT.
La serie comienza después de los eventos de la película Black Panther: Wakanda Forever, donde Riri Williams fue presentada por primera vez y ayudó a Wakanda con su ingenio. Tras ese conflicto, Riri regresa a su ciudad natal, Chicago.
Una vez en casa, Riri se involucra en una trama criminal que la obliga a poner a prueba sus inventos. La serie explora el fascinante conflicto entre la tecnología de avanzada (representada por la armadura que Riri construye) y la magia negra u oscura.
El principal antagonista es Parker Robbins, alias The Hood (interpretado por Anthony Ramos), un personaje que obtiene superpoderes al adquirir una capucha mejorada con magia y artes oscuras. Riri debe usar su inteligencia y su armadura para enfrentarse a este adversario que representa una amenaza que va más allá de lo puramente científico.
A diferencia de Tony Stark, Riri construye su propia armadura de alta tecnología (la armadura Ironheart) utilizando material robado del campus, determinada a dejar su huella en el mundo como una nueva superheroína. Su ambición y su necesidad de combatir el mal la colocan en un camino de peligro y aventura.
Protagonista y Contexto:
- Riri Williams (Ironheart): Es una de las mentes más brillantes del UCM, heredando de facto el rol de inventora de armaduras tras la muerte de Tony Stark. Es conocida por su determinación y su capacidad para construir tecnología increíblemente avanzada a una edad temprana.
- Conexión con el UCM: La serie se enmarca en la Fase 5 de Marvel y sirve para cimentar la transición de Riri Williams de ser una aliada tecnológica a convertirse en una superhéroe activa con su propio camino.
Comentarios