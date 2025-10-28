Cómo es “Una casa de dinamita”, la nueva película de Netflix que ya es la más vista

La película de Netflix «Una casa de dinamita» (título original en inglés: A House of Dynamite) es un thriller político de alta tensión que aborda una crisis de seguridad nacional.

La película de Netflix «Una casa de dinamita» (título original en inglés: A House of Dynamite) es un thriller político de alta tensión que aborda una crisis de seguridad nacional.

¿De qué trata la película? (Sinopsis)

La película se centra en un escenario de crisis cuando un misil de origen no identificado es lanzado contra Estados Unidos.

La trama sigue a los miembros clave del equipo de la Casa Blanca, agencias de inteligencia y altos mandos militares, quienes se ven envueltos en una desesperada carrera contrarreloj para determinar dos cosas cruciales:

¿Quién es el responsable del ataque? (¿Es una nación hostil, una facción terrorista o una amenaza interna?). ¿Cuál es la respuesta correcta a dar? La presión aumenta al tener que decidir cómo responder al ataque sin desencadenar una escalada catastrófica o un conflicto de dimensiones globales (posiblemente una guerra nuclear).

La película es dirigida por la aclamada cineasta Kathryn Bigelow (Zona de miedo, La noche más oscura) y se caracteriza por su ritmo vertiginoso, que busca transmitir la presión psicológica y la tensión de las decisiones que se toman en los pasillos del poder en un momento de crisis límite.

Reparto principal