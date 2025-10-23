Cómo es “La vecina perfecta”, la película que reconstruye un trágico crimen y es de lo más visto en Netflix

Conocida en español como «La vecina perfecta» (título original en inglés: The Perfect Neighbor), es un documental de crimen real disponible en Netflix que narra una tragedia vecinal en Estados Unidos.

El documental reconstruye el escalofriante caso del asesinato de Ajike «AJ» Owens, una madre afroamericana de cuatro hijos, a manos de su vecina, Susan Lorincz, en Ocala, Florida, en junio de 2023.

La historia se centra en la escalada de una disputa vecinal de larga data, marcada por la tensión racial y las constantes quejas de Lorincz (una mujer blanca) sobre los hijos de Owens, a quienes acusaba de hacer ruido y jugar en su propiedad.

Puntos clave de la trama de «La vecina perfecta»:

El Conflicto: Lorincz llevaba tiempo llamando a la policía por el supuesto mal comportamiento de los niños. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando, según los reportes, Lorincz lanzó un patín que golpeó a uno de los hijos de Owens.

El Asesinato: Ajike Owens fue a la puerta de su vecina para exigirle que saliera y enfrentara el problema. Lorincz, entonces, disparó un solo tiro a través de su puerta de metal cerrada, matando a Owens en presencia de sus hijos.

El Formato: El documental es especialmente impactante porque utiliza casi exclusivamente material de archivo real, como grabaciones de las cámaras corporales de la policía, llamadas al 911 e imágenes de seguridad. Esto ofrece un relato crudo y sin filtros sobre cómo una disputa trivial se convirtió en un homicidio.

La Crítica Social: La narrativa se utiliza para exponer la controversia en torno a las leyes de armas en Florida, particularmente la polémica «Stand Your Ground» (Defiende tu Posición), y reflexiona sobre el racismo y la violencia en el contexto social de Estados Unidos.

Actúan / Protagonistas (Personajes de la vida real):

Al ser un documental, los protagonistas son las personas reales involucradas en el caso, contadas a través de material de archivo y testimonios:

Susan Lorincz: La vecina, autora de los disparos.

Ajike «AJ» Owens: La víctima, madre de cuatro hijos.