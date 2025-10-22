La quinta temporada de Emily en París ya tiene fecha de estreno: cuándo es

Netflix acaba de confirmar la fecha de estreno de la quinta temporada de “Emily en París”, la exitosa serie protagonizada por Lilly Collins, y su primer adelanto oficial.

En las nuevas imágenes que difundió la plataforma roja, se puede ver a Emily Cooper probando su suerte en Roma, con un nuevo trabajo y un nuevo romance con Marcello (Eugenio Franceschini), su nuevo interés amoroso.

“Nuevas ciudades, el mismo encanto. Emily en París vuelve el 18 de diciembre, solo en Netflix”, escribió Netflix en X.

Según trascendió, la quinta entrega tendrá un total de 10 episodios y se espera que sea su temporada final.

Sinopsis de Emily en París

“Emily ahora está al frente de Agence Grateau en Roma y tiene que lidiar con nuevos retos tanto en el trabajo como en el amor, mientras se acostumbra a la vida en una nueva ciudad. Pero cuando parecía que todo iba viento en popa, una idea en la oficina se tuerce y acaba pasándole factura en lo personal y en lo profesional. En busca de un poco de calma, Emily se sumerge en su estilo de vida francés hasta que un gran secreto pone en jaque una de sus relaciones más importantes. Al conseguir afrontar los problemas de frente y con sinceridad, Emily consigue lazos más fuertes, mayores conexiones, más claridad y las ganas de abrirse a nuevas oportunidades”, difunde Netflix.