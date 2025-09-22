ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer bastoncitos de muzzarella sin horno ni fritura

Una versión más saludable que no pierde sabor. El paso a paso para que te queden perfectos.

Los clásicos bastoncitos de muzzarella pueden ser irresistibles, pero también muy calóricos si se fríen o se hornean con mucho aceite. Existe una versión más saludable que mantiene el sabor y la textura crujiente, lista para disfrutar sin remordimientos. 

Esta receta es ideal para quienes buscan opciones rápidas, livianas y caseras. Con ingredientes simples y técnicas fáciles, podés preparar un snack que combina el sabor del queso derretido con una capa crocante irresistible. 

Además, es perfecta para cualquier ocasión: desde una merienda rápida hasta un aperitivo para recibir visitas. El secreto está en aprovechar la cocción de la air fryer o métodos que no requieren grasa extra, al lograr un resultado igual de sabroso que la versión tradicional. 

Cómo hacer bastoncitos de muzzarella sin aceite 

Ingredientes

  • 200 g de muzzarella cortada en bastones 
  • 1 huevo 
  • 3 cucharadas de pan rallado 
  • 1 cucharada de queso rallado (opcional) 
  • Especias a gusto (orégano, pimienta, pimentón) 

Preparación

  • Batir el huevo en un bol y preparar otro recipiente con el pan rallado mezclado con las especias y el queso. 
  • Pasar cada bastón de muzzarella por el huevo y luego por la mezcla de pan rallado, al asegurar que queden bien cubiertos. 
  • Colocar los bastoncitos en una bandeja apta para airfryer o sartén antiadherente, sin aceite. 
  • Cocinar hasta que estén dorados y crujientes, alrededor de 5 a 10 minutos por lado. 
  • Servir calientes y disfrutar. 

Temas

Cómo hacer

