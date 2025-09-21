Cómo hacer un budín de limón rápido, sin harina y sin horno 

Para las tardes de domingo, nada mejor que acompañarlo con algo dulce que levante el ánimo. El budín de limón es una de esas recetas clásicas que combinan sencillez con sabor refrescante, perfecto para disfrutar con un café o un té caliente.

Lo mejor de esta versión es que no necesita horno, por lo que cualquiera puede prepararla incluso sin contar con demasiados utensilios.

Además, la textura suave y el toque cítrico lo convierten en un postre que gusta tanto a grandes como a chicos. Otra ventaja es que no lleva mucho tiempo: en menos de media hora se puede tener listo.

Cómo hacer un budín de limón sin horno

Ingredientes:

200 g de galletitas de vainilla

100 g de manteca derretida

1 lata de leche condensada

½ taza de jugo de limón recién exprimido

Ralladura de 1 limón

250 g de queso crema

Preparación:

Triturar las galletitas hasta formar un polvo fino.

Mezclarlas con la manteca derretida y forrar con esta base un molde rectangular o de budín. Llevar a la heladera 10 minutos.

En un bowl, batir la leche condensada con el jugo y la ralladura de limón hasta que espese.

Incorporar el queso crema y seguir mezclando hasta obtener una crema homogénea.

Volcar la preparación sobre la base de galletitas y emparejar la superficie.

Refrigerar al menos 3 horas antes de desmoldar y servir.