Cómo hacer chimichurri para pizza : la receta con pocos ingredientes

Hay muchísimas variedades y maneras de lograr que una pizza salga exquisita. Además, si se le agrega algunos ingredientes especiales, como un buen chimichurri casero, que se hace con una receta sencilla y económica, el sabor está más que garantizado.

La mezcla de varios ingredientes y un paso a paso bastante fácil de realizar, hacen que todo aquel que cocine unas ricas pizzas, tenga la oportunidad de realzar el sabor con este adobo, que es para chuparse los dedos.

Este chimichurri, que se coloca cuando la pizza sale del horno o la parrilla, se prepara rapidísimo, con ingredientes que uno siempre tiene en casa.

Si uno quiere sorprender a los comensales con esta delicia, para elaborar esta receta se necesita tener a mano los siguientes ingredientes, que generalmente uno tiene en casa.

Cómo hacer chimichurri para pizza

Todo el que vaya a poner manos a la obra y preparar este chimichurri especial y perfumado, deberá contar con estos ingredientes:

Ingredientes

Media taza de aceite de girasol

1 cucharadita de vinagre de vino

1 diente de ajo

Orégano

Ají molido

Pimentón

Sal

Pimienta

Receta de chimichurri para pizza, paso a paso

La receta comienza colocando en un bowl el aceite, vinagre y el diente de ajo, cortado en láminas finitas.

Luego incorporar estos ingredientes: orégano, ají molido, pimentón, sal y pimienta.

Comenzar a mezclar todos los ingredientes y sacar el ajo, para que el sabor no sea demasiado invasivo.

Este chimichurri se volverá más intenso y su sabor se potenciará, dependiendo el tiempo se reposo que se deje.