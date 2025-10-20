SUSCRIBITE
Delicioso brownie de chocolate sin gluten: descubrí cómo hacerlo con helado casero

Si tenés ganas de consumir algo rico hoy mismo, esta receta es la perla que no te podés perder. Paso a paso, te contamos cómo hacer un brownie de chocolate sin gluten y helado casero. ¡Delicioso e ideal!

Delicioso brownie de chocolate sin gluten: descubrí cómo hacerlo con helado casero

Si tenés ganas de consumir algo rico hoy mismo, esta receta es la perla que no te podés perder. Paso a paso, te contamos cómo hacer un brownie de chocolate sin gluten y helado casero. ¡Delicioso e ideal!

Lista de Ingredientes

Chocolate amargo: 200 gramos

Aceite de coco: 60 gramos

Mantequilla de maní: 3 cucharadas

Azúcar mascabo: 100 gramos

Cacao amargo: 60 gramos

Leche en polvo: 60 gramos

Polvo de hornear: 1 cucharadita

Esencia de vainilla: 1 cucharadita

Leche: un chorrito

Yogur griego o natural: 200 gramos

Dulce de leche: 200 gramos

Toppings: a gusto

¿Antojo de algo dulce, rápido y sin gluten? Esta receta es tu solución definitiva. Aprendé a preparar el brownie de chocolate más fácil que existe, una opción deliciosa, apta para celíacos y perfecta para solucionar el postre en minutos.

Ideal para acompañar con helado y sorprender a todos. Tomá nota y poné manos a la obra: te mostramos el paso a paso exacto para que te salga increíble hoy mismo.

Cómo hacer brownie de chocolate sin gluten y con helado casero: el paso a paso de una receta deliciosa

Una vez que tengas a mano los ingredientes que enlistamos más arriba, esta es la receta paso a paso para disfrutar de brownie de chocolate sin gluten con helado. ¡Riquísimo!

PASO 1.

CHOCOLATE PARA TODO.

  • Iniciamos este paso a paso derritiendo el chocolate con aceite en el microondas, de a tandas de 30 segundos, o a baño María.

PASO 2.

SUMAMOS INGREDIENTES.

  • Incorporamos la mantequilla de maní, el azúcar o edulcorante, el cacao y la leche en polvo.
  • También sumamos el polvo de hornear, la vainilla y la leche.
  • Mezclamos todo hasta obtener una preparación que sea homogénea.

PASO 3.

VAMOS AL MOLDE.

  • Volcamos ahora la mezcla en un molde de unos 18 centímetros y cocinamos.
  • Si lo hacés en la hornalla, lo dejamos a fuego mínimo y tapado, de 8 a 10 minutos.
  • Si no, puede hacerse en horno a 180 grados, durante 15 a 20 minutos.

PASO 4.

HACEMOS EL HELADO.

  • Batimos el dulce de leche con el yogurt griego o natural, hasta que tomen volumen.
  • Llevamos al freezer por una hora. Batimos nuevamente.
  • Se pueden incorporar toppings. Volvemos a freezar por otras dos o tres horas.

PASO 5.

¡LISTO PARA SERVIR!

  • Servimos el brownie tibio con una bocha de helado generosa, por encima.
  • El calor y y el frío hacen una mezcla ideal para disfrutar.

Temas

Cómo hacer

Recetas
