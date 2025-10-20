Delicioso brownie de chocolate sin gluten: descubrí cómo hacerlo con helado casero
Si tenés ganas de consumir algo rico hoy mismo, esta receta es la perla que no te podés perder. Paso a paso, te contamos cómo hacer un brownie de chocolate sin gluten y helado casero. ¡Delicioso e ideal!
Delicioso brownie de chocolate sin gluten: descubrí cómo hacerlo con helado casero
Si tenés ganas de consumir algo rico hoy mismo, esta receta es la perla que no te podés perder. Paso a paso, te contamos cómo hacer un brownie de chocolate sin gluten y helado casero. ¡Delicioso e ideal!
Lista de Ingredientes
Chocolate amargo: 200 gramos
Aceite de coco: 60 gramos
Mantequilla de maní: 3 cucharadas
Azúcar mascabo: 100 gramos
Cacao amargo: 60 gramos
Leche en polvo: 60 gramos
Polvo de hornear: 1 cucharadita
Esencia de vainilla: 1 cucharadita
Leche: un chorrito
Yogur griego o natural: 200 gramos
Dulce de leche: 200 gramos
Toppings: a gusto
¿Antojo de algo dulce, rápido y sin gluten? Esta receta es tu solución definitiva. Aprendé a preparar el brownie de chocolate más fácil que existe, una opción deliciosa, apta para celíacos y perfecta para solucionar el postre en minutos.
Ideal para acompañar con helado y sorprender a todos. Tomá nota y poné manos a la obra: te mostramos el paso a paso exacto para que te salga increíble hoy mismo.
Cómo hacer brownie de chocolate sin gluten y con helado casero: el paso a paso de una receta deliciosa
Una vez que tengas a mano los ingredientes que enlistamos más arriba, esta es la receta paso a paso para disfrutar de brownie de chocolate sin gluten con helado. ¡Riquísimo!
PASO 1.
CHOCOLATE PARA TODO.
- Iniciamos este paso a paso derritiendo el chocolate con aceite en el microondas, de a tandas de 30 segundos, o a baño María.
PASO 2.
SUMAMOS INGREDIENTES.
- Incorporamos la mantequilla de maní, el azúcar o edulcorante, el cacao y la leche en polvo.
- También sumamos el polvo de hornear, la vainilla y la leche.
- Mezclamos todo hasta obtener una preparación que sea homogénea.
PASO 3.
VAMOS AL MOLDE.
- Volcamos ahora la mezcla en un molde de unos 18 centímetros y cocinamos.
- Si lo hacés en la hornalla, lo dejamos a fuego mínimo y tapado, de 8 a 10 minutos.
- Si no, puede hacerse en horno a 180 grados, durante 15 a 20 minutos.
PASO 4.
HACEMOS EL HELADO.
- Batimos el dulce de leche con el yogurt griego o natural, hasta que tomen volumen.
- Llevamos al freezer por una hora. Batimos nuevamente.
- Se pueden incorporar toppings. Volvemos a freezar por otras dos o tres horas.
PASO 5.
¡LISTO PARA SERVIR!
- Servimos el brownie tibio con una bocha de helado generosa, por encima.
- El calor y y el frío hacen una mezcla ideal para disfrutar.
Comentarios