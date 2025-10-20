SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Bizcochitos de grasa sin levadura y sin gluten: rápidos y fáciles

Disfrutá del clásico sabor argentino con esta versión sin gluten, ideal para la merienda o el mate.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

harina sin gluten: 250 gramos

fécula de maíz: 50 gramos

grasa vacuna o manteca: 70 gramos

sal fina: 1 cucharadita

polvo de hornear: 1 cucharadita

agua tibia: 100 ml

El aroma de los bizcochitos recién horneados es un clásico de las mesas argentinas, perfecto para acompañar el mate o como snack. Esta versión sin gluten conserva la textura crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para quienes buscan disfrutar de la tradición de manera accesible y rápida.

Preparación

  1. Mezclar en un bol la harina sin gluten, el almidón, la sal y el polvo de hornear.
  2. Incorporar la grasa y trabajar con las manos o un tenedor hasta obtener una textura arenosa.
  3. Agregar el agua tibia poco a poco hasta formar una masa suave. Puede no ser necesario usar toda el agua.
  4. Estirar la masa sobre una superficie apenas enharinada con harina sin gluten, dejando un grosor de 1 cm aproximadamente.
  5. Cortar discos pequeños de unos 4 cm de diámetro.
  6. Colocar los bizcochitos en una placa para horno sin enmantecar, dejando espacio entre ellos.
  7. Hornear en horno precalentado a 200 °C entre 12 y 15 minutos, o hasta que estén doraditos.
  8. Retirar y dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Tips y conservación

Se conservan frescos y crocantes hasta 3 días en frasco hermético o lata. alternativa saludable y deliciosa que se adapta a distintos estilos de alimentación, perfecta para quienes buscan cuidar la salud sin renunciar al sabor.

Se pueden añadir semillas, queso o hierbas para variar el sabor.

Imagen generada con IA.


Temas

Alimentación saludable

bizcochitos

Cocina

Cómo hacer

Gastronomia

Saludable

Sin TACC

Yo Como
