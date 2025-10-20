Bizcochitos de grasa sin levadura y sin gluten: rápidos y fáciles

Lista de Ingredientes harina sin gluten: 250 gramos fécula de maíz: 50 gramos grasa vacuna o manteca: 70 gramos sal fina: 1 cucharadita polvo de hornear: 1 cucharadita agua tibia: 100 ml

El aroma de los bizcochitos recién horneados es un clásico de las mesas argentinas, perfecto para acompañar el mate o como snack. Esta versión sin gluten conserva la textura crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para quienes buscan disfrutar de la tradición de manera accesible y rápida.

Preparación

Mezclar en un bol la harina sin gluten, el almidón, la sal y el polvo de hornear. Incorporar la grasa y trabajar con las manos o un tenedor hasta obtener una textura arenosa. Agregar el agua tibia poco a poco hasta formar una masa suave. Puede no ser necesario usar toda el agua. Estirar la masa sobre una superficie apenas enharinada con harina sin gluten, dejando un grosor de 1 cm aproximadamente. Cortar discos pequeños de unos 4 cm de diámetro. Colocar los bizcochitos en una placa para horno sin enmantecar, dejando espacio entre ellos. Hornear en horno precalentado a 200 °C entre 12 y 15 minutos, o hasta que estén doraditos. Retirar y dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Tips y conservación

Se conservan frescos y crocantes hasta 3 días en frasco hermético o lata. alternativa saludable y deliciosa que se adapta a distintos estilos de alimentación, perfecta para quienes buscan cuidar la salud sin renunciar al sabor.

Se pueden añadir semillas, queso o hierbas para variar el sabor.

Imagen generada con IA.