Te traemos una receta sencilla y barata, para que puedas degustar unas ricas mini cookies en tu desayuno o merienda y acompañarlas con la infusión que más te guste. Enterate acá los ingredientes que necesitas y el paso a paso para hacerlo.

Cómo hacer mini cookies: receta sencilla y económica

Las mini cookies son tendencia en las redes sociales. Este rico plato dulce se volvió viral en Tik Tok por la receta que compartió la tiktoker Karina Gao.

Esta receta se caracteriza por ser sencilla, por lo fácil que es hacerla, y económica, por el bajo precio de sus ingredientes. Además, se puede acompañar con mate, cafe o te durante una rica merienda.

Los seguidores de la influencer remarcaron la facilidad de la receta y los que se intentaron a realizarla afirmaron que el resultado son unas ricas y crocantes mini cookies caseras.

Cómo hacer mini cookies: los ingredientes

100 g de manteca

120 g de azúcar rubia

45 g de azúcar blanca

1 huevo

¾ de cucharadita de esencia de vainilla

210 g de harina 0000

½ cucharada de bicarbonato de sodio

Una pizca de sal

Chips de chocolate, cantidad necesaria

Cómo hacer mini cookies: el paso a paso

Colocá en un bowl la manteca pomada y los azúcares. Batí hasta integrar.

Sumá el huevo y la esencia de vainilla. Volvé a batir hasta unir bien.

Agregá la harina tamizada, el bicarbonato y la sal. Integrá con espátula.

Añadí los chips de chocolate y mezclá suavemente.

Pasá la masa a un papel manteca, cubrila con otro y estirá con palote hasta ½ cm de grosor.

Llevá a la heladera entre 30 minutos y 1 hora.

Cortá tiras a lo largo y luego en cubitos.

Armá pequeños bollitos con cada cubito de masa.

Distribuí en una placa para horno.