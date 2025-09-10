Recetas: paso a paso, cómo preparar una tarta de harina de garbanzo

Las tartas son un clásico de la cocina Argentina. Se hacen fáciles y rápido, son caseras por lo que son más saludables, pero muchas veces la falta de tiempo hace que la gente termine por repetir platos a la hora de cocinarse o bien, comprar “a la pasada” o pedir viandas, pero, hay combinaciones que pueden cambiar esa rutina de manera fácil y sencilla. Y justamente, hay un ingrediente que está cambiando las reglas del juego: la harina de garbanzo.

Paso a paso, cómo preparar una tarta de harina de garbanzo

La harina de garbanzo es un producto cada vez más popular y se posiciona como una alternativa saludable a la harina de trigo. Es naturalmente libre de gluten, rica en proteínas y en fibra, lo que la convierte en una gran aliada para quienes buscan una alimentación más equilibrada.

Se trata de un producto versátil y fácil de usar. Se puede incorporar en la masa de la tarta para darle un sabor más intenso y una textura más firme, ideal para rellenos jugosos como: zapallito, cebolla caramelizada o espinaca.

Beneficios de la tarta con harina de garbanzo

Uno de los grandes beneficios de la tarta con harina de garbanzo es que ayuda a aumentar el valor nutricional de las recetas. Mientras que una masa tradicional suele aportar solo hidratos de carbono, la de garbanzo suma: proteínas vegetales, hierro y vitaminas del complejo B.

Además, es un ingrediente perfecto para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que, permite hacer masas sin huevo ni lácteos, manteniendo una consistencia firme y un sabor agradable.

Paso a paso para preparar la tarta de harina de garbanzo

La preparación de la tarta de harina de garbanzo es simple:

Mezclar la harina de garbanzo con agua, aceite de oliva, sal y especias.

con agua, aceite de oliva, sal y especias. Amasar y estirar como cualquier masa clásica.

como cualquier masa clásica. Esta masa requiere menos tiempo de cocción.

de cocción. Incorporar este ingrediente también es una forma de diversificar la alimentación, sumando legumbres de una manera distinta y más atractiva para toda la familia.

Por eso, animarse a probarla es comenzar a transitar un camino más amplio y saludable en la cocina para la preparación de menús más variados. Empezar con una tarta de zapallo y queso con base de garbanzo es una buena opción y notar la diferencia. La misma estará signada por más sabor, nutrientes y textura.

De esta manera, al requerir menos tiempo y pocos ingredientes, se puede preparar el día anterior y, tener un almuerzo ligero y listo para calentar o comer frío al día siguiente donde quiera que la persona se encuentre, ya que, se puede ubicar perfectamente en porciones un tupper.

