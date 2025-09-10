Recetas: paso a paso, cómo preparar una tarta de harina de garbanzo
Las tartas son un clásico. En ese sentido, la harina de garbanzo comienza a cobrar protagonismo. El paso a paso para una receta más equilibrada.
Las tartas son un clásico de la cocina Argentina. Se hacen fáciles y rápido, son caseras por lo que son más saludables, pero muchas veces la falta de tiempo hace que la gente termine por repetir platos a la hora de cocinarse o bien, comprar “a la pasada” o pedir viandas, pero, hay combinaciones que pueden cambiar esa rutina de manera fácil y sencilla. Y justamente, hay un ingrediente que está cambiando las reglas del juego: la harina de garbanzo.
La harina de garbanzo es un producto cada vez más popular y se posiciona como una alternativa saludable a la harina de trigo. Es naturalmente libre de gluten, rica en proteínas y en fibra, lo que la convierte en una gran aliada para quienes buscan una alimentación más equilibrada.
Se trata de un producto versátil y fácil de usar. Se puede incorporar en la masa de la tarta para darle un sabor más intenso y una textura más firme, ideal para rellenos jugosos como: zapallito, cebolla caramelizada o espinaca.
Beneficios de la tarta con harina de garbanzo
Uno de los grandes beneficios de la tarta con harina de garbanzo es que ayuda a aumentar el valor nutricional de las recetas. Mientras que una masa tradicional suele aportar solo hidratos de carbono, la de garbanzo suma: proteínas vegetales, hierro y vitaminas del complejo B.
Además, es un ingrediente perfecto para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que, permite hacer masas sin huevo ni lácteos, manteniendo una consistencia firme y un sabor agradable.
Paso a paso para preparar la tarta de harina de garbanzo
La preparación de la tarta de harina de garbanzo es simple:
- Mezclar la harina de garbanzo con agua, aceite de oliva, sal y especias.
- Amasar y estirar como cualquier masa clásica.
- Esta masa requiere menos tiempo de cocción.
- Incorporar este ingrediente también es una forma de diversificar la alimentación, sumando legumbres de una manera distinta y más atractiva para toda la familia.
Por eso, animarse a probarla es comenzar a transitar un camino más amplio y saludable en la cocina para la preparación de menús más variados. Empezar con una tarta de zapallo y queso con base de garbanzo es una buena opción y notar la diferencia. La misma estará signada por más sabor, nutrientes y textura.
De esta manera, al requerir menos tiempo y pocos ingredientes, se puede preparar el día anterior y, tener un almuerzo ligero y listo para calentar o comer frío al día siguiente donde quiera que la persona se encuentre, ya que, se puede ubicar perfectamente en porciones un tupper.
