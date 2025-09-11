El mousse de chocolate puede ser una opción ideal para el postre y contrario a lo que se cree, no es tan complicado de hacer ni se necesitan tantos ingredientes. Existe una receta rápida que no lleva demasiado tiempo y además de ser riquísima, es nutritiva. Te contamos cómo hacer este mousse con huevo duro como ingrediente principal.

¿Mousse de chocolate con huevo duro?: La receta viral, sana y riquísima

Esta receta viral tiene como principal ingrediente al huevo duro, un producto de origen animal que tiene gran cantidad de proteína. Al hervir el huevo, la clara y la yema quedan con una textura suave que ayudan a generar la consistencia deseada del mousse de chocolate.

En apenas unos minutos podés disfrutar de esta receta que lleva ingredientes básicos y solo requiere de una mini pimer o licuadora para triturar y mezclar los ingredientes. Un mousse cremoso, perfecto para improvisar un postre.

Paso a paso: Mousse de chocolate a base de huevo duro

Ingredientes:

2 huevos

1 cda de pasta de maní (podés reemplazar por miel y también endulzás)

Una cucharadita de azúcar o endulzante

1 cda de esencia de vainilla

3 cdas grandes de cacao amargo

4 cdas de agua o de café

Procedimiento:

Hervir los huevos durante, aproximadamente, 8 minutos hasta lograr la consistencia de huevo duro. Dejar enfriar y pelarlos. En una mini pimer o licuadora sumar los huevos con la pasta de maní, el endulzante elegido, la esencia de vainilla y el cacao amargo. Empezá a mixear. Aunque al principio cuesta, la mezcla empieza a incorporarse poco a poco. En caso de que quede muy seca, se le suman más cucharadas de agua o café para lograr la textura deseada. Dejar enfriar unos minutos en heladera para que los sabores se concentren más

¡Y listo! Esta receta es ideal para sacarse el antojo de algo dulce.