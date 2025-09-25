ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer para que el celular deje de ser lento y mejore su rendimiento 

Desactivar las animaciones del sistema en Android puede mejorar la velocidad y extender la vida útil de los teléfonos más lentos. 

Redacción

Cómo mejorar el rendimiento del celular.

Cómo mejorar el rendimiento del celular.

Cuando un celular empieza a ponerse lento, muchos usuarios piensan que llegó la hora de cambiarlo. Sin embargo, existe un ajuste oculto que permite ganar fluidez sin gastar un peso y que puede aplicarse en casi todos los dispositivos Android. 

La clave está en desactivar las animaciones del sistema, que consumen recursos de la memoria y del procesador. Para hacerlo, hay que entrar en Opciones de desarrollador y poner en “Animación desactivada” las tres configuraciones: escala de ventana, escala de transición y duración de animador. El cambio es inmediato y el teléfono responde mucho más rápido. 

Además de esta función, los especialistas recomiendan otros ajustes básicos para que el celular no se sature: 

  • Actualizar apps y sistema operativo de forma automática. 
  • Eliminar aplicaciones en desuso y optar por versiones “Lite”. 
  • Borrar caché y liberar espacio interno de forma periódica. 
  • Reiniciar el equipo al menos una vez por semana para cerrar procesos en segundo plano. 

Estos simples pasos ayudan a extender la vida útil de cualquier smartphone y evitan la sensación de obsolescencia prematura. En un mercado argentino donde los precios de los celulares están en alza, optimizar el rendimiento es una forma de cuidar la inversión y evitar gastos innecesarios. 


Temas

Celulares

Cómo hacer

Smartphones

