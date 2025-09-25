Cuando un celular empieza a ponerse lento, muchos usuarios piensan que llegó la hora de cambiarlo. Sin embargo, existe un ajuste oculto que permite ganar fluidez sin gastar un peso y que puede aplicarse en casi todos los dispositivos Android.

Cómo hacer para que el celular deje de ser lento y mejore su rendimiento

La clave está en desactivar las animaciones del sistema, que consumen recursos de la memoria y del procesador. Para hacerlo, hay que entrar en Opciones de desarrollador y poner en “Animación desactivada” las tres configuraciones: escala de ventana, escala de transición y duración de animador. El cambio es inmediato y el teléfono responde mucho más rápido.

Además de esta función, los especialistas recomiendan otros ajustes básicos para que el celular no se sature:

Actualizar apps y sistema operativo de forma automática.

Eliminar aplicaciones en desuso y optar por versiones “Lite”.

Borrar caché y liberar espacio interno de forma periódica.

Reiniciar el equipo al menos una vez por semana para cerrar procesos en segundo plano.

Estos simples pasos ayudan a extender la vida útil de cualquier smartphone y evitan la sensación de obsolescencia prematura. En un mercado argentino donde los precios de los celulares están en alza, optimizar el rendimiento es una forma de cuidar la inversión y evitar gastos innecesarios.