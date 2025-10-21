ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Cómo hacer torta helada de crema de limón, fácil, rápido y sin horno 

Conocé el paso a paso de esta receta sin complicaciones, ideal para los días de calor. 

Redacción

Por Redacción

Torta helada de limón.

Torta helada de limón.

A la hora de elegir un postre, se busca alguno que sea fácil de hacer y rico a la vez. En este marco, la torta helada de crema de limón es la ideal para esos días de altas temperaturas y poder disfrutar como merienda o después de una cena. 

Esta alternativa, demás de ser súper sencilla de preparar, no necesita el uso de horno y se destaca por su sabor fresco inigualable. A continuación, te contamos el paso a paso de la receta. 

Cómo hacer una torta helada con crema de limón 

Ingredientes: 

  • 1 paquete de galletitas de vainillas 
  • Manteca derretida 
  • Crema de leche 
  • Leche condensada 
  • Jugo de limón 
  • Opcional: ralladura de limón para intensificar el sabor y decorar 

Paso a paso: 

  • Triturá las galletitas y mezclalas con manteca derretida hasta formar una masa. Presioná la mezcla en el fondo de un molde o fuente para que quede bien firme, hasta cubrir todo. 
  • En un bowl, mezclá la crema de leche con la leche condensada y el jugo de limón hasta que quede una crema suave y homogénea. Si te gusta más ácido, sumale más jugo de limón; si preferís algo más dulce, poné menos. 
  • Volcá la crema sobre la base de galletitas y alisá la superficie con una espátula. 
  • Llevá la torta al freezer por al menos 3 horas, o hasta que la crema esté bien firme. Este paso es clave para que la torta mantenga su forma al cortarla. 
  • Antes de servir, espolvoreá ralladura de limón o sumá rodajas finitas de limón para darle un toque vistoso y fresco. 

Tips para que tu torta quede perfecta 

  • Si querés una versión más liviana, reemplazá la crema de leche por yogur natural o queso crema bajo en grasa. 
  • Para un toque crocante, agregá frutos secos picados a la base. 
  • Esta torta se conserva en la heladera hasta 3 días, así que podés prepararla con anticipación. 

Temas

Cómo hacer

Limón

Recetas

Torta

A la hora de elegir un postre, se busca alguno que sea fácil de hacer y rico a la vez. En este marco, la torta helada de crema de limón es la ideal para esos días de altas temperaturas y poder disfrutar como merienda o después de una cena. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios