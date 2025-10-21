Cómo hacer torta helada de crema de limón, fácil, rápido y sin horno
Conocé el paso a paso de esta receta sin complicaciones, ideal para los días de calor.
A la hora de elegir un postre, se busca alguno que sea fácil de hacer y rico a la vez. En este marco, la torta helada de crema de limón es la ideal para esos días de altas temperaturas y poder disfrutar como merienda o después de una cena.
Esta alternativa, demás de ser súper sencilla de preparar, no necesita el uso de horno y se destaca por su sabor fresco inigualable. A continuación, te contamos el paso a paso de la receta.
Cómo hacer una torta helada con crema de limón
Ingredientes:
- 1 paquete de galletitas de vainillas
- Manteca derretida
- Crema de leche
- Leche condensada
- Jugo de limón
- Opcional: ralladura de limón para intensificar el sabor y decorar
Paso a paso:
- Triturá las galletitas y mezclalas con manteca derretida hasta formar una masa. Presioná la mezcla en el fondo de un molde o fuente para que quede bien firme, hasta cubrir todo.
- En un bowl, mezclá la crema de leche con la leche condensada y el jugo de limón hasta que quede una crema suave y homogénea. Si te gusta más ácido, sumale más jugo de limón; si preferís algo más dulce, poné menos.
- Volcá la crema sobre la base de galletitas y alisá la superficie con una espátula.
- Llevá la torta al freezer por al menos 3 horas, o hasta que la crema esté bien firme. Este paso es clave para que la torta mantenga su forma al cortarla.
- Antes de servir, espolvoreá ralladura de limón o sumá rodajas finitas de limón para darle un toque vistoso y fresco.
Tips para que tu torta quede perfecta
- Si querés una versión más liviana, reemplazá la crema de leche por yogur natural o queso crema bajo en grasa.
- Para un toque crocante, agregá frutos secos picados a la base.
- Esta torta se conserva en la heladera hasta 3 días, así que podés prepararla con anticipación.
