Cómo hacer té japonés en casa: infusión de pura energía como el mate y el café 

El paso a paso simple para sumarse a la sabiduría japonesa a la hora de alimentarse. 

Por Redacción

Té de Matcha.

El té matcha es una de las joyas más representativas de la cocina japonesa. A diferencia de otros tes verdes, se elabora a partir de hojas molidas hasta obtener un polvo fino. Esto permite consumir la hoja entera y aprovechar todos sus nutrientes. 

En Japón, su consumo está asociado a la ceremonia del té, un ritual de calma y contemplación, pero en los últimos años se popularizó en todo el mundo por sus beneficios. 

Su color verde intenso se debe a la concentración de clorofila resultado de un proceso especial. El té de matcha es rico en antioxidantes, vitaminas y minerales. Puede beberse solo, al estilo tradicional japonés, o incorporarse a preparaciones modernas como lattes o licuados. 

Receta para preparar té matcha en casa (para 4 personas) 

Ingredientes

  • 1 cucharadita de té matcha (aprox. 2 gramos) 
  • 60 ml de agua caliente (80 °C, no hirviendo) 
  • 150 ml de agua o leche (según preferencia) 

Preparación: 

  • Colocá el té matcha en un cuenco y tamizalo con un colador fino para evitar grumos. 
  • Agregá un poco del agua caliente y mezclá enérgicamente con el batidor de bambú en forma de “W” hasta que se forme una espuma ligera. 
  • Incorporá el resto del agua o la leche caliente y seguí batiendo hasta obtener una mezcla homogénea. 
  • Serví de inmediato y disfrutá de su aroma vegetal y su textura cremosa. 

