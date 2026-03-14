Cómo nació “Tamo activo”, el tema de Brian Sarmiento inspirado en una frase viral

Brian Sarmiento convirtió una frase que repetía en televisión en una canción que terminó sonando en el programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño. El exfutbolista sorprendió al interpretar “Tamo activo” en vivo y en ese momento, hasta el jurado terminó bailando cumbia en el estudio.

Brian Sarmiento, exfutbolista y figura mediática, logró algo poco común en la televisión: transformar una frase viral en una canción que terminó cantando en vivo en uno de los programas más populares del país.

Todo ocurrió cuando el rosarino interpretó “Tamo activo” en el programa Bailando por un Sueño, un momento que rápidamente se volvió viral porque todo el jurado terminó levantándose a bailar cumbia en pleno estudio.

La frase de Brian Sarmiento que se volvió viral

Antes de convertirse en canción, “Tamo activo” era una expresión que Brian Sarmiento repetía con frecuencia en entrevistas, redes sociales y programas de televisión.

La frase empezó a circular entre fanáticos del fútbol y seguidores del exjugador, hasta convertirse en una especie de sello personal asociado a su estilo espontáneo y divertido.

Con el tiempo, esa expresión se volvió tan popular que terminó dando origen a una canción.

Cómo nació el tema “Tamo activo”

Aprovechando la repercusión de la frase, Sarmiento decidió llevarla un paso más allá y convertirla en un tema musical de ritmo cumbia, un género muy asociado a la fiesta y al entretenimiento televisivo.

El resultado fue “Tamo activo”, una canción que rápidamente comenzó a sonar en redes sociales y programas de televisión.

El momento más recordado ocurrió cuando el exfutbolista la interpretó en vivo en Bailando por un Sueño, donde el clima festivo terminó contagiando a todo el estudio.

De futbolista a figura mediática

Brian Sarmiento nació en Rosario y desarrolló gran parte de su carrera como futbolista profesional en distintos clubes de Argentina y del exterior.

Sin embargo, con el paso de los años su perfil mediático comenzó a crecer y lo llevó a participar en programas de televisión, realities y espectáculos.

Su estilo espontáneo, sumado a frases como “Tamo activo”, lo convirtieron en un personaje muy comentado en el mundo del entretenimiento.