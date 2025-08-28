Cómo será la vuelta de Susana Giménez a la televisión

Susana Giménez no sale al aire en televisión abierta, por el momento, pero sí lo hará en breve en la plataforma Prime Video ya que estará al frente de «LOL», un ciclo en el que 10 humoristas compiten para hacerla reír.

Susana Giménez estrena en streaming: llega “LOL” a Prime Video con humoristas de primer nivel

«LOL: Last One Laughing Argentina» es una competencia de comedia reconocida en todo el mundo. Su conductora es Susana Giménez y estará acompañada por el actor Darío Lopilato como coanfitrión.

El ciclo saldrá al aire el 12 de septiembre y contará con seis episodios, que se verán en 240 países, a través de Prime Video. Se dividirá en dos entregas: los primeros tres capítulos se estrenarán el 12 de septiembre y los últimos tres llegarán el 19.

«La serie reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura», indicaron desde la plataforma.

Según compartió Susana en sus redes sociales, los participantes esta vez serán: Pablo Granados, Marina Bellati, Nazarena Mottola, Dani «La Chepi», Pachu Peña, Fabio Alberti, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex «Pelao».