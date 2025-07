Cómo usar ChatGPT en WhatsApp: el número para agendarlo como si fuera un contacto más

Los usuarios de WhatsApp pueden escribirle a ChatGPT como si se tratara de un contacto más. Meses atrás, OpenAI llegó a un acuerdo con Meta e integró su herramienta a su popular plataforma de mensajería. Para usar ChatGPT en WhatsApp se debe guardar como contacto el número de la IA y una vez guardado el usuario puede interactuar de manera muy sencilla. Acá te dejamos los detalles.

ChatGPT en WhatsApp: cómo funciona

Con la inclusión de ChatGPT a WhatsApp, OpenAI busca que aquellos usuarios que no tengan descargada la aplicación de IA la incorporen en el teléfono celular. Sin embargo, no todo es color de rosa. Pese al abanico que se abre en torno a las consultas, la herramienta no puede hacer búsquedas en internet en tiempo real.

Por otro lado, ChatGPT también genera imágenes directamente desde la app. Hasta hace no mucho tiempo atrás, solo ofrecía una experiencia limitada, donde los usuarios podían hacer preguntas o mantener conversaciones sin la posibilidad de pedirle al asistente este tipo de contenidos.

De esta manera, las personas pueden pedirle a ChatGPT que genere imágenes a partir de simples descripciones. Utilizar esta nueva función es muy simple: debés iniciar una conversación con el chatbot oficial. Una vez agendado el bot, y abierto el chat, podés escribir una descripción de la imagen que querés crear y esperar a que el asistente responda.

Cómo usar ChatGPT en WhatsApp

Para interactuar con ChatGPT en WhatsApp se debe agendar el número +1 (800) 242-8478, asegurándose de incluir el prefijo correspondiente a Estados Unidos. «Estás enviando un mensaje a ChatGPT, un asistente de IA. Al continuar, aceptas nuestras condiciones y has leído nuestra política de privacidad en openai.com. Las conversaciones pueden revisarse por motivos de seguridad», advierte OpenAI, al iniciar la conversación.

Al aceptar los términos, la herramienta deja el siguiente mensaje: “¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte hoy?”. “Una vez guardado el contacto, debe aparecer que este número cuenta con una cuenta de WhatsApp. Para confirmarlo, es importante verificar que el perfil tenga un check azul, lo cual indica que está verificado. Además, al enviar el primer mensaje, la respuesta automática debería confirmar que la conexión es correcta”, aconsejó Infobae en su sitio web.