Cómo y con quiénes pasó la navidad «La China» Suárez: “La más feliz en 32 años”

La China Suárez dejó espiar su Nochebuena y su Navidad en Instagram, a través de un posteo súper especial. La actriz y cantante no solo compartió fotos de la fiesta en familia y con amigos en la intimidad de su hogar, también afirmó que fue la más feliz de su vida.

Eugenia Suárez se mostró en un estado de felicidad y agradecimiento

“Mi Navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir”, escribió la China e ilustró sus palabras con postales muy tiernas, junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

En la celebración, también estuvo Agustín Suárez, el hermano de la artista, junto a su familia. Y sus amigos personales y compañeros de trabajo como Marcelo La Torre, Caro Nolte y Juan Manuel Cativa.

La actriz recordó a su papá en esta fecha tan especial

Siempre presente en su corazón y en sus pensamientos, China Suárez recordó a su papá, Guillermo, en esta Navidad. La actriz publicó una foto junto a su padre y a su hermano, de una fiesta celebrada en la niñez. Guillermo Suárez murió en octubre de 2012.

Con información de Ciudad Magazine e Instagram de sangrejaponesa