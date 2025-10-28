Comportamiento canino: cómo cuidar a tu perro para que no sufra cuando queda solo en casa

Para muchas familias, el perro no es solo una mascota: es un integrante más del hogar. Su amor es incondicional, puro y sincero, y quienes conviven con ellos bien lo saben. Aunque los espacios y las rutinas cambien, el vínculo no se modifica cuando el perro recibe el lugar que merece dentro de la familia.

Sin embargo, cuando se quedan solos, algunos perros pueden experimentar un tipo de angustia emocional conocida como ansiedad por separación. Este trastorno conductual canino se manifiesta con ladridos excesivos, destrozos, intentos de escape o problemas digestivos, y afecta tanto al perro como a sus tutores.

Ansiedad por separación cuando el perro queda solo en casa

La ansiedad por separación no es un mal comportamiento del perro, sino una respuesta emocional que surge ante la ausencia del referente afectivo principal. Entender sus causas y aplicar técnicas de acompañamiento con entrenamiento y paciencia es clave para evitar el sufrimiento del animal y de su entorno familiar.

Este problema suele intensificarse después de las vacaciones, una mudanza o cualquier cambio de rutina. También puede presentarse en perros rescatados o en aquellos que fueron separados demasiado pronto de su madre. En todos los casos, el cuidado responsable y el acompañamiento emocional son fundamentales.

Crear rutinas estables, ofrecer juegos interactivos, dejarles objetos con el olor del tutor o practicar breves momentos de separación puede ayudarlos a ganar seguridad. Y si el problema persiste, siempre es recomendable consultar a un veterinario, quien podrá orientar sobre el tratamiento más adecuado.

Sea cual sea el tamaño del hogar, el amor de un perro es el mismo. Entender sus emociones, respetar sus tiempos y acompañarlo en sus miedos forma parte de ese vínculo único que los convierte en mucho más que una mascota: son parte de la familia.

Paso a paso para cuidar a tu perro y ayudarlo a que se sienta seguro cuando se queda solo

Que un perro se sienta seguro requiere de una cuota de compromiso y amor, para poder mejorar su calidad de vida. Estos siete consejos son de fácil aplicación para proteger al mejor amigo del hombre.

Crear rutinas estables

Los perros se sienten más seguros con horarios previsibles. Por eso, es bueno establecer una rutina diaria para paseos, comida y momentos de juego. Saber qué esperar los calma.

Salidas graduales

No hay que dejarlos solo por muchas horas de golpe. Empezar saliendo unos minutos e incrementar el tiempo de manera progresiva es ideal. Así aprenderá que siempre la persona va a volver.

Dejarles objetos con tu olor

Una prenda usada o su manta favorita puede ser objetos de apego mientras estás afuera de casa porque, estos elementos brindan contención emocional y familiaridad.

Estimularlo mentalmente antes de salir

Un paseo, juegos de olfato o un rato con su juguete interactivo antes de que irte lo ayudará a relajarse y liberar energía de forma positiva.

Evitar rituales de despedida intensos

No dramatizar la salida ni la llegada. Un adiós breve y tranquilo le transmite que es algo normal. Lo mismo al regresar, saludarlo con naturalidad está bien.

Usar juguetes tipo “Kong” o alfombras olfativas

Estos elementos mantienen su mente ocupada y hacen que asocie tu ausencia con algo positivo y, puede ser un desafío divertido o una golosina escondida.

Consultar con un especialista de ser necesario

Si los síntomas son graves, como llanto persistente, autolesiones o incontinencia, es importante consultar con un profesional del comportamiento animal. Por eso, trabajar la ansiedad por separación lleva tiempo, pero con estrategias adecuadas se puede lograr que el perro aprenda a estar solo sin sufrir. Su bienestar también depende de cómo las personas lo acompañan en sus emociones.

NA