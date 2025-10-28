Inusual avistaje de perros de pelaje azul en Chernóbil: ¿qué lo causa?

Un fenómeno tan insólito como intrigante capta la atención mundial: un grupo de perros con pelaje azul fue avistado recientemente en la zona de exclusión de Chernóbil. Las impactantes imágenes, difundidas por la organización «Dogs of Chernobyl«, encargada del cuidado de estos animales, muestran a varios ejemplares con un color nunca antes registrado en el área impactada por el desastre nuclear de 1986.

El descubrimiento, reportado días atrás, tuvo lugar cuando voluntarios de la organización detectaron la presencia de estos perros con una tonalidad azulada en sus mantos, merodeando los alrededores de la antigua planta nuclear y la ciudad de Chernóbil.

«No eran azules la semana pasada. No sabemos la razón y estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo», comunicó el equipo a través de un video en redes sociales. La aparición de estos animales causó sorpresa y cierta preocupación entre los cuidadores, quienes nunca antes habían presenciado un fenómeno de estas características en la zona.

¿Qué causa el misterioso pelaje azul? Las hipótesis de los expertos sobre los «perros azules»

Ante la ausencia de una explicación inmediata, diversas hipótesis han comenzado a circular sobre el origen de este inusual color. «Lo más probable es que hayan estado en contacto con algún químico«, señalaron desde «Dogs of Chernobyl«. Se especula con la exposición a residuos de sulfato de cobre u otros materiales que aún persisten en algunas áreas industriales abandonadas de la zona de exclusión.

A pesar del impactante cambio visual, los voluntarios han asegurado que los perros azules de Chernóbil se muestran activos y en aparente buen estado de salud. No presentan síntomas de enfermedad ni alteraciones en su comportamiento habitual.

Desde 2017, «Dogs of Chernobyl», una filial de la organización Clean Futures Fund, desempeña una labor fundamental: alimentar y proporcionar atención veterinaria a cerca de 700 perros semisalvajes que habitan en la vasta zona de exclusión. Esta área, de aproximadamente 47 kilómetros cuadrados, mantiene niveles de radiación que superan hasta seis veces el límite seguro para trabajadores humanos.

Descendientes de la tragedia: la historia de los perros de Chernóbil y su asombrosa adaptación

Estos singulares perros son descendientes directos de las mascotas que los habitantes de Chernóbil y sus alrededores se vieron obligados a abandonar precipitadamente, tras la evacuación masiva provocada por la explosión del reactor nuclear el 26 de abril de 1986.

El desastre de Chernóbil, considerado uno de los peores accidentes nucleares de la historia, transformó la región en una zona vedada para los humanos. Paradójicamente, permitió que la fauna silvestre proliferara en ausencia de actividad humana. En este entorno hostil y contaminado, los perros han logrado sobrevivir y prosperar durante generaciones, adaptándose a condiciones extremas de radiación.