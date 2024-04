Tras la salida de Horacio Cabak, ¿Hernán Drago será el nuevo conductor de La Jaula de la Moda? 

Horacio Cabak fue desvinculado del programa La Jaula de la Moda y eso dio lugar a varias especulaciones, entre las cuáles que Hernán Drago ocuparía su lugar. Según adelantaron en Intrusos (América TV), el modelo reemplazaría a Horacio; sin embargo, hasta el momento no hay nada definido.

Hernán Drago habló con el portal Primicias Ya y detalló: «Vi en los portales y canales que salió eso pero no es así. Está muy verde el asunto, no he recibido todavía la propuesta formal. Es una cuestión más de los medios y portales que una realidad laboral mía, que no significa que a futuro suceda o no«.

Por qué echaron a Horacio Cabak de La Jaula de la Moda

Horacio Cabak apuntó contra la producción de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) por dejarlo afuera del programa después de 12 años y aseguró: «Yo no renuncié».

El tema se reavivó a raíz de las declaraciones de Fabián Medina Flores en Intrusos (América TV), donde dejó entrever que desde hace tiempo había rispideces entre el conductor y la producción: «Creo que debo ser el único que lo quiere… Con la producción no hay mucho diálogo».

Ante esto, Karina Iavícoli se comunicó con Horacio Cabak, quien expresó sobre su situación con el programa: «Yo terminé mi contrato el 31 de diciembre. Nunca más hablamos (con la producción). Quedaron en llamarme…«