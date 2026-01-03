Confirman que Christian Petersen está clínicamente estable tras la descompensación en Neuquén

El chef Christian Petersen se encuentra «clínicamente estable», de acuerdo con el parte médico dado a conocer este viernes por las autoridades del hospital donde está internado desde hace una semana, tras haber sufrido una descompensación en Neuquén.

Tras la falla multiorgánica, aseguran que Christian Petersen evoluciona sin complicaciones

Según el escrito emitido por las autoridades del Hospital Alemán, Petersen «continúa internado en la institución, bajo atención de un equipo interdisciplinario», y añade que «el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo».

«El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando la confidencialidad de la información médica», indica el parte, firmado por Norberto Mezzadri, director médico del nosocomio.

La semana pasada el reconocido cocinero fue ingresado al Hospital Alemán, procedente de San Martín de los Andes, donde estuvo internado luego del episodio ocurrido el 12 de diciembre, cuando se descompensó durante una excursión al volcán Lanín, que derivó en una falla multiorgánica.

Petersen fue socrrido por los guías y poco después trasladado a un nosocomio en Junín de los Andes, aunque posteriormente due derivado al Hospita Carrillo, en San Martín de los Andes.