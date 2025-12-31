Parte médico: el estado de salud de Christian Petersen tras su recuperación en el Hospital Alemán

Este miércoles 31 de diciembre 2025, en el último día del año, el Hospital Alemán emitió una actualización oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen, quien permanece bajo observación tras el grave episodio cardíaco sufrido a mediados de mes cuando intentaba hacer una travesía por el volcán Lanín.

Según el comunicado firmado por el Dr. Norberto Mezzadri, director médico de la institución, el chef Christian Petersen se encuentra clínicamente estable y continúa siendo atendido por un equipo multidisciplinario que supervisa la realización de estudios programados bajo protocolos habituales.

La salud de Christian Petersen: del rescate en el volcán Lanín al traslado sanitario

La emergencia que mantiene en vilo al mundo de la gastronomía comenzó el pasado 12 de diciembre 2025 durante una expedición al volcán Lanín, en Junín de los Andes. Tras manifestar signos de agotamiento extremo, Christian Petersen fue asistido por guardaparques y médicos locales, quienes diagnosticaron una fibrilación auricular.

Dada la complejidad del cuadro, que incluyó una falla multiorgánica durante su estadía en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, se decidió su traslado a la Ciudad de Buenos Aires. El operativo se concretó el 26 de diciembre pasado mediante un avión sanitario que garantizó su estabilidad clínica hasta su ingreso al Hospital Alemán.

La salud de Christian Petersen: el apoyo de su entorno y la reserva médica

Desde el inicio del cuadro, tanto la familia de Christian Petersen como los centros de salud han mantenido una política de estricta confidencialidad. Roberto Petersen, hermano del cocinero, destacó públicamente el profesionalismo de los equipos médicos de Neuquén que asistieron a Christian en las instancias más críticas.

En este proceso de recuperación, su esposa Sofía Zelaschi se ha convertido en el pilar fundamental, acompañándolo permanentemente en la institución. Mientras tanto, colegas del canal El Gourmet y figuras como Dolli Irigoyen han expresado su solidaridad, aguardando la evolución favorable de uno de los referentes más queridos de la cocina argentina.