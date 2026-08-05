Premio L’Oréal-UNESCO y CONICET 2026: Abre la convocatoria para investigadoras en Ciencias de la Materia

Raquel Lía Chan, la última científica argentina distinguida con el Premio Internacional L'Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia. Foto: archivo.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y L´Oréal Groupe abren una nueva convocatoria del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO «Por las Mujeres en la Ciencia», que este año estará enmarcada en las Ciencias de la Materia y otorgará distinciones de 20 millones de pesos y 13 millones de pesos a investigadoras argentinas.

Las postulaciones podrán presentarse entre el 3 y el 21 de agosto a través del sistema Sigeva. El certamen coincide con el 20° aniversario de su realización en el país.

Categorías, montos y cómo postularse

El premio tiene dos categorías. La Categoría Premio reconocerá la trayectoria de una investigadora de hasta 54 años con un monto de 20 millones de pesos para continuar el desarrollo de su proyecto en el país. La Categoría Beca distinguirá a una joven investigadora o becaria posdoctoral de hasta 36 años con 13 millones de pesos. En cada categoría se otorgarán, además, dos menciones especiales.

Los proyectos deberán enmarcarse en Ciencias de la Materia, dentro de dos grandes áreas. Por un lado, las Ciencias Exactas y Naturales (Química, Física, Astronomía, Matemática y Computación, y Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera).

Por otro lado, estarán las Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales, con disciplinas como Ciencias Agrarias, Ciencias Ambientales, Hábitat y Diseño, Informática, Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica, Ingeniería de Alimentos y Biotecnología, Ingeniería de Procesos, Ingeniería y Tecnología de Materiales, y Desarrollo Tecnológico y Social.

Los trabajos presentados serán evaluados por un comité de especialistas con trayectoria en la materia, que considerará la dedicación, el compromiso y el aporte de cada proyecto al desarrollo de la investigación y el impacto en Argentina.

Las interesadas deberán ingresar al sitio web del Conicet y hacer clic en el botón «Postularme», que redirige al Sistema Integral de Gestión y Evaluación (Sigeva). Una vez dentro, con usuario y contraseña de la Intranet del organismo, deberán seleccionar el rol «Usuario presentación/solicitud» para acceder a la pantalla de psotulación. Las bases y condiciones están disponibles en el mismo sitio y las consultas pueden canalizarse a través del correo lorelalunesco@conicet.gov.ar

Sobre el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres

Desde su creación en el país junto al Conicet, el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia reconoció a 72 investigadoras de distintas provincias y en esta edición sumaría seis nuevas científicas. Desde 2017, la edición local amplió de cuatro a seis los reconocimientos anuales.

A nivel internacional, el programa For Woman in Sciencia, impulsado por la Fundación L’Oréal y la Unesco, distinguió a más de 5 mil mujeres científicas en más de 140 países, entre ellas 142 galardonadas internacionales, siete de las cuales luego recibieron el Premio Nobel.

La nueva convocatoria se realiza después de que, por segundo año consecutivo, una científica argentina fuera distinguida con el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia. Se trata de la profesora Raquel Lía Chan, reconocida en representación de América Latina y el Caribe por sus aportes a la biología vegetal y su aplicación en la innovación agrícola, –primera vez que esa disciplina recibe el galardón-.

Con ese reconocimiento, al Argentina se ubica como el país de América Latina con mayor cantidad de científicas distinguidas por el programa internacional, con un total de 12 investigadoras premiadas, nueve Lauredas y tres Rising Talents.