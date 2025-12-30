Conmovedor mensaje de Elba Marcovecchio a un año de la muerte de Jorge Lanata: “Nuestro mundo se detuvo”

La abogada Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata con un profundo y emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a sus seguidores y volvió a poner en palabras el dolor por su ausencia al cumplirse un año de su muerte. Los detalles.

El conmovedor mensaje de Elba Marcovecchio a un año de la muerte de Jorge Lanata

A través de una historia de Instagram, Elba Marcovecchio compartió un texto cargado de poesía y melancolía, en el que describió cómo la pérdida del periodista marcó un antes y un después en su vida cotidiana.

“Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano”, comienza el mensaje, en el que alude a los planes inconclusos, los abrazos perdidos y el intento de llenar el silencio con hiperactividad.

En el escrito, la abogada también confesó que, pese a intentar evadir el dolor, las noches se volvieron eternas hasta reencontrarse con Lanata en los sueños, una frase que resonó con fuerza entre quienes atravesaron pérdidas similares.

El posteo estuvo acompañado por una imagen y una frase breve pero contundente al pie: “Love not fear. Te amo infinito”, un cierre que sintetiza el vínculo que los unió hasta el final.

La publicación generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde colegas, figuras del periodismo y seguidores dejaron mensajes de apoyo y cariño para Marcovecchio, recordando la figura de Lanata, uno de los periodistas más influyentes y polémicos de la Argentina.

A un año de su muerte, el recuerdo de Jorge Lanata sigue vivo no solo en su legado profesional, sino también en el amor y la memoria de quienes lo acompañaron en su vida personal.

NA