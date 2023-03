Coti de Gran Hermano alcanzó los 2 millones de seguidores y lo celebró con una sorpresa

Uno de los programas más populares es Gran Hermano, y los fans ya van eligiendo sus concursantes favoritos ante la cercanía de la final. Pero no solo se sigue de cerca lo que hacen los jugadores que aún siguen en la casa. Los exparticipantes también aprovechan el momento para realizar presencias y para hacer crecer sus redes sociales. Constanza “Coti” Romero si bien salió hace más de un mes fue la primera en alcanzar el millón de seguidores en Instagram, y ahora festejó con una sorpresa que había duplicado la cifra.

Antes, propuso un desafío a sus seguidores si lograban llegar a los 2 millones en su cuenta, algo que logró al poco tiempo de proponerlo. Al cumplirlo, compartió que cambió su look y pasó por la peluquería. Mostró un video con su pelo rojizo.

Al salir del reality, escribió un mensaje en Instagram contando de ella:

“Ésta soy yo, Constanza Romero, una chica común y corriente, a diferencia de lo que dije en el casting; ésta es la real Coti, la que lucha por cumplir sus objetivos, la que defiende sus ideales a morir, la que no se puede guardar nada porque le brota por los poros, la que llora cuando se siente frustrada, sobreprotectora con la gente que ama, un amor para muchos, un dolor de huevos para otros, la que no mide más de 1,57 pero se quiere comer el mundo y la que no puede controlar su impulsividad”, se describió la joven correntina.

También agradeció a todos los que la apoyaron y lo importante que fue su paso por Gran Hermano. “Desde chiquita siempre soñé con estar en la tele, ser conocida, que haya gente hablando de mí… Muchos de mis sueños ya se cumplieron, le debo todo a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi gente; no sabés lo agradecida que estoy con todo el amor que he recibido”, expresó.

Polémica por la promo de la final de Gran Hermano

En las últimas horas, desde el canal anunciaron que se acerca el final de Gran Hermano y con una promo comunicaron que se acerca el momento más esperado. Pero en las imágenes, no aparece Marcos, «el primo», y esto generó malestar entre los seguidores del joven de Salta.