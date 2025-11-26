Max lanzó el tráiler de la temporada 2 de “Margarita” y confirmó cuándo estrena la serie de Cris Morena

Max presentó el tráiler de la esperada segunda temporada de la serie musical juvenil “Margarita: haz que tu cuento valga la pena”, creada por Cris Morena y protagonizada por Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg.

¿Cuándo estrena la segunda temporada de Margarita?

El 26 de noviembre, la plataforma lanzó el primer adelanto de la nueva entrega junto a un mensaje que encendió a los fans: “No niego ni afirmo que voy a ver este adelanto cada día hasta que salga la nueva temporada de Margarita (mentira, lo afirmo completamente)”.

Un día antes, el 25 de noviembre, durante el upfront en el que HBO Max presentó su calendario de estrenos para 2026, se confirmó la continuidad de la franquicia. Sobre el escenario, Isabel Macedo fue la encargada de presentar a los protagonistas Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg, quienes anunciaron que la segunda y la tercera temporada verán la luz en 2026.

Mariano César, SVP de Contenidos de Entretenimiento General y Estrategia de Programación en Warner Bros. Discovery para Latinoamérica y US Hispanic, destacó el valor del proyecto dentro de la estrategia de la plataforma:

“Se trata de una ficción muy especial para nuestra propuesta de contenidos, ya que amplía audiencias con una historia que enamora y con la fuerza de sus canciones, un sello inconfundible de las producciones de Cris Morena, que han logrado conectar con múltiples generaciones”.

El elenco de Margarita también incluye a Franco Yan, Mateo Belmonte, Lola Abraldes y un grupo de jóvenes talentos que completan el universo de esta ficción derivada de “Floricienta”, uno de los clásicos de la productora.

