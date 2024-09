Cristina Pérez reveló dónde trabajará tras la salida del noticiero de Telefé Noticias

Cristina Pérez es una de las periodistas más reconocidas en la televisión argentina por su histórica labor al frente de Telefe Noticias en dupla con Rodolfo Barili. A meses su salida por un conflicto de intereses con Telefe, se había especulado con una posible vuelta, pero la conductora lo dejó bien claro: no volverá al noticiero y ya tiene definido dónde va a trabajar próximamente.

Desde el año 2002 que Cristina Pérez está ligada a Telefe Noticias y su salida causó gran sorpresa en el mundo de la televisión. Los motivos fueron claros: el canal alegó conflicto de intereses luego de que la periodista se pusiera en pareja con Luis Petri, actual ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei.

Cómo será el nuevo programa que conducirá Cristina Pérez

Es por eso que desde enero de 2024 que ya no forma parte del noticiero, aunque no le había cerrado del todo la puerta al programa que por ahora conduce solo Rodolfo Barili. Sin embargo, confirmó su adiós de Telefe Noticias para abocarse a otro proyecto dentro del canal de las pelotas. «Coroné una etapa pero soy una persona que vive en el presente, entonces no miro con nostalgia el año pasado ni miro como una pausa este momento porque estoy haciendo otras cosas. Y ahora esta semana empiezo a grabar mi programa nuevo en Telefe», dijo en diálogo con el programa Camino a casa de Pablo Montagna por Radio Rivadavia.

«El programa tiene varios formatos; porque tiene algo de biopic, de la historia de una persona, pero también tiene algo de reality por la forma en que se hace el rodaje, se juega a lo que pasa en el momento, y es evocativo porque la persona que se encuentra en esa situación empieza a evocar situaciones de su vida que de otra manera no podría evocar», detalló brevemente sobre el estilo del ciclo que todavía no tiene fecha confirmada, pero todo indica que será durante el transcurso del mes de octubre. «No van a ver a la Cristina del noticiero. El noticiero es un género que te pone muchos corsets, y yo hace mucho tiempo que tengo ganas de ser yo», concluyó.