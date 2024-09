Volvió Susana Giménez: desde el truco con Paredes, De Paul y Coppola a la charla con María Becerra

Susana Giménez regresó a la televisión este domingo 22 de septiembre. En su vuelta, la diva tuvo como primeros invitados a los futbolistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, a Guillermo Coppola y también a «la nena de Argentina», María Becerra.

Luego del divertido sketch de apertura, Susana Giménez invitó a su tan esperado living a los jugadores Leandro Paredes y Rodrigo de Paul. Con ambos mantuvo una charla íntima donde los futbolistas contaron detalles de su vida, sus cábalas como compañeros de la Selección y hasta jugaron un truco junto a Coppola y la diva de los teléfonos.

Susana Giménez y un blooper con Leandro Paredes

Durante la conversación con los jugadores, Susana terminó revelando una información que nadie conocía y originó el primer blooper de esta temporada. Mientra la diva le pedía a Paredes detalles de su relación con su esposa Camila Galante, Susana reveló que la pareja estaría esperando su tercer embarazo.

«Sí, no lo habíamos contado todavía», contó Leandro entre risas. La revelación se ganó la ovación del público y el jugador terminó por confesar: «Es el tercero, tengo una nena de 10 años, una nena de 7 y ahora estamos esperando otro. No sabemos todavía si es varón o nena».

Spoiler alert 🚨 Leo Paredes va a ser papá por tercera vez 🥹





Truco: Coppola y Susana contra los campeones del mundo

De Paul y Paredes contaron en el living de Susana que una de las tradiciones de la Selección es jugar al trucho como una forma de concentración durante los torneos de futbol. Ante esto Rodrigo aseguró que son excelentes jugadores y no perdieron nunca.

Debido a esta revelación, Susana los invitó a competir y presentó como su dupla a Guillermo Coppola. Con una mesa redonda en el centro del estudio, los cuatro dieron inicio a la partida de truco en vivo y tanto Paredes como De Paul demostraron que además de ser campeones en el futbol, lo son también en el juego de cartas.

Además hicieron de la intensa partida un momento para compartir anécdotas con la conductora y revelar detalles sobre un tatuaje que comparten los jugadores de la Scaloneta.

De Paul recordó la anécdota del 5 de copas que se tatuaron luego de ganar la Copa América 2021 🏆





«Es un honor tenerlos acá, ustedes alegran al pueblo», expresó Susana antes de despedir a los campones del mundo.

María Becerra con Susana Giménez

«La nena de Argentina», fue la otra invitada de la noche. Con un look plateado, María Becerra hizo explotar el estudio en aplausos. «Vuelvo y sos la estrella de Buenos Aires», la elogió Susana.

Durante el mano a mano, la cantante le contó a la conductora detalles sobre su carrera y cómo pasó de hacer videos en youtube a convertirse en una gran artista musical. «Canto desde que soy muy chica, empecé haciendo contenido en YouTube, me volvió viral con un video y de vez en cuando metía unos covers. Llegó un punto en el que quería vivir de eso, me animé y ahí salió todo», recordó.

Mientras avanzaba la conversación entre ambas estrellas, Susana destacó las fotografías que María realizó en homenaje a la conductora donde está posando con un vestido de color amarillo, una peluca rubia, guantes blancos y la bandera argentina. «Sos una creadora. Me pareció increíble, esa fue una tapa de hace mucho tiempo, no sé si era para un 25 de mayo. Me dio una ternura cuando me lo mostraron», expresó Susana.

Además de mantener una charla a corazón abierto donde la cantante dio detalles de su vida amorosa y su reciente pérdida de embarazo. Susana le entregó un reconocimiento a María Becerra por ser la primera cantante argentina en llenar el estadio de River Plate. El momento fue totalmente emotivo.