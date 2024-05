Cuál es el motivo oculto por el cual Kate Middleton pasa los fines de semana sola

La vida de Kate Middleton, se vio sacudida tras ser diagnosticada con cáncer, padecimiento que fue dado a conocer tras meses de especulaciones. Recientemente se supo que además de la carga de su enfermedad, la princesa de Gales debe hacer frente a otro duro problema: el creciente aislamiento en su hogar y los rumores de infidelidad de su esposo.

Según la prensa británica, Kate y el príncipe Williams atravesarían por algunos problemas en su matrimonio. Justamente esa sería la razón por la cual la princesa pasa los fines de semana completamente sola.

Si bien se mencionó que el futuro rey la acompaña en su tratamiento, las malas lenguas hablan de cierto abandono a su esposa. Es que, pese a que desde la corona británica se intenta instalar que el príncipe acompaña de forma constante a la princesa en su pelea contra el cáncer, se comenzó a divulgar que las cosas son muy distintas en realidad.

Es sabido que para la corona británica los sábados y domingos son días de descanso y para pasar en familia. Sin embargo, el príncipe William destinaría estos días para pasarlos de fiesta y con sus amigos, es decir, dando prioridad a su vida social. Tanto es así, que incluso se menciona que estaría comenzando una relación a escondidas con Rose Hanbury, una modelo británica.

Ante esta situación, la princesa de Gales se vería obligada a afrontar las secuelas del tratamiento contra el cáncer en la soledad de su hogar.

Preocupa la salud de Kate Middleton: «aún no ha pasado lo peor» indican

La salud de la princesa Kate Middleton es cuestión de Estado para la monarquía de Inglaterra, ya que se encuentra en pleno tratamiento por un cáncer y ha salido de la vida pública para atender su salud con los mejores profesionales.

En este contexto, se estima que la princesa de Gales será operada nuevamente en el corto plazo, luego de haber sido intervenida en enero último por razones que oficialmente no trascendieron, pero se estima que tuvo que ver con su actual tratamiento de salud.

La periodista y escritora española Concha Calleja, parte del equipo de «Fiesta», aseguró que tiene información exclusiva y desconocida sobre la salud de Kate Middleton. Según la colaboradora del programa televisivo, «aún no ha pasado lo peor» para la princesa de Gales.

«Sobre Kate Middleton concretamente me han dicho ‘me gustaría decirte que lo peor ha pasado pero no es verdad‘. El tratamiento no lo acaba hasta el mes de agosto y tendrá que pasar, antes de fin de año, por otra intervención quirúrgica. Yo creo que de momento a ella no la vamos a ver, al menos no hasta que no esté bastante más recuperada» indicó la periodista española.