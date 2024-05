Preocupa la salud de Kate Middleton: «aún no ha pasado lo peor» indican

La salud de la princesa Kate Middleton es cuestión de Estado para la monarquía de Inglaterra, ya que se encuentra en pleno tratamiento por un cáncer y ha salido de la vida pública para atender su salud con los mejores profesionales.

En este contexto, se estima que la princesa de Gales será operada nuevamente en el corto plazo, luego de haber sido intervenida en enero último por razones que oficialmente no trascendieron, pero se estima que tuvo que ver con su actual tratamiento de salud.

Medios internacionales aseguran que Kate Middleton debe someterse a una nueva operación

La periodista y escritora española Concha Calleja, parte del equipo de «Fiesta», aseguró que tiene información exclusiva y desconocida sobre la salud de Kate Middleton. Según la colaboradora del programa televisivo, «aún no ha pasado lo peor» para la princesa de Gales.

«Sobre Kate Middleton concretamente me han dicho ‘me gustaría decirte que lo peor ha pasado pero no es verdad‘. El tratamiento no lo acaba hasta el mes de agosto y tendrá que pasar, antes de fin de año, por otra intervención quirúrgica. Yo creo que de momento a ella no la vamos a ver, al menos no hasta que no esté bastante más recuperada» indicó la periodista española.

Qué se sabe, actualmente, sobre la salud de Kate Middleton

A principios de este año, el príncipe William decidió abandonar todos sus deberes oficiales para estar y atender a su esposa Kate Middleton, luego de que ella se sometiera en enero pasado a una misteriosa operación abdominal con un difícil postoperatorio.

Entonces y ahora, la Casa Real británica eligió dar poca información sobre la salud de Kate Middleton, por lo que el público recordó el hermetismo que manejó el Palacio de Buckingham durante sus embarazos, cuando la princesa de Gales padeció de hiperémesis gravídica, una forma de náuseas que la llevó al hospital en más de una oportunidad.