Cuál es la historia detrás de la cabeza momificada de un niño de 10 años que halló el Correo

La Aduana halló hace algunas semanas la cabeza momificada de un niño de entre 9 y 10 años en una encomienda despachada en San Telmo con rumbo a Brooklyn, New York. La macabra detección fue realizada en el centro postal internacional de Monte Grande, en medio de un escaneo de rutina.

El paquete fue declarado con un juguete, un “adorno artesanal de Spiderman”, según alegó el remitente. Sin embargo, el scanner reveló formas compatibles con huesos que reposaban detrás de la máscara del personaje de Marvel. La cabeza decapitada estaba sostenida por un gorro de lana gris y tapada con unas cuantas gasas.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional Penal Económico N° 2, que ordenó la entrega de la pieza al Departamento de Delitos Fiscales de la PFA para su guarda y custodia. Posteriormente, fue entregado al Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes se encuentran analizando los restos.

A diferencia de otros casos, la sospecha de los fiscales no descansa en un uso ritual de la cabeza, sino en su utilización como elemento de colección. «Los restos no son data reciente y no sería producto de un homicidio. Seguramente, corresponde a la profanación de una tumba, se ve como desprendida de un cuerpo ya muerto”, aseguró una fuente judicial al sitio Infobae.

“Su uso no parece ritual. Podría ser un caso de coleccionismo de restos humanos”, afirmó.

Cuestión de mercado

El coleccionismo de restos humanos es una realidad en Estados Unidos, un nicho de devotos dedicados. Los artículos, en su amplia mayoría huesos humanos, son costosos. Hay marcos legales que permiten comerciarlos. Sitios como The Bone Room ofrecen cráneos reales de niños a 2.500 dólares cada uno.

Por lo pronto, el Departamento de Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA trabaja para encontrar al remitente.

En cambio, el nombre del receptor sí es real: coincide con el de una celebridad estadounidense, dueño de una marca de ropa, que participó en varios reality shows. La dirección en el paquete corresponde a un coqueto departamento studio en un edificio de la zona de Bushwick, en Londres.

Ahora, se deberá probar si este hombre está vinculado al envío, si lo pidió, si lo esperaba, o todo lo contrario: si es un nombre falso o una desagradable broma.

Cuáles son los secuestros más insólitos de la Aduana

No fue el único caso de este tipo en los últimos meses. En octubre, personal de Aduana en Clorinda halló cuatro cráneos humanos en una valija. Eran parte del equipaje de una pasajera de un micro de larga distancia que viajaba de Paraguay a Buenos Aires.

Asimismo, se encontraron otros inusuales hallazgos como el de “cálculos” biliares bovinos. En Gualeguaychú se detectó dos reportes en los cuáles vehículos cruzaban hacia Uruguay con el denominado “oro bovino” por valores de US$ 2.667 y $ US$ 7.400.

En otro caso llamativo, en el Paso Internacional Concordia-Salto, se detectó una subfacturación de un toro reproductor llamado Barón Rojo, que fue declarado por un valor de $ 315.000 (US$ 2.100 dólares), pero por un video subido a youtube se determinó que había sido vendido por $ 1.800.000.