Cuál es la mejor manera de caminar para perder peso y mejorar la salud

Mantener una vida saludable es uno de los pilares fundamentales para prevenir enfermedades y alcanzar el bienestar físico. Los especialistas coinciden en que una alimentación equilibrada, acompañada de la práctica regular de actividad física, resulta clave para cuidar el metabolismo, evitar la acumulación de grasa y controlar el peso corporal.

La caminata, el hábito simple que mejora el metabolismo y quema calorías

Sin embargo, no siempre es posible asistir a un gimnasio o seguir rutinas exigentes. En ese contexto, la caminata se presenta como una alternativa accesible, gratuita y altamente beneficiosa.

Entre sus múltiples ventajas, los expertos destacan que caminar ayuda a quemar calorías, previene el sobrepeso, mejora la oxigenación de la sangre, estimula la salud cardiovascular, favorece la movilidad de las articulaciones y hasta contribuye a reducir los antojos de dulces.

Pero no se trata solo de salir a dar pasos sin rumbo. La clave está en el tipo de caminata que se realice, ya que la intensidad y la técnica pueden marcar la diferencia entre una simple actividad recreativa y un verdadero ejercicio para bajar de peso y fortalecer el organismo.

Por otro lado, hay que mencionar que la caminata debe convertirse en un hábito y que las personas lo hagan con gusto y no por obligación, y más allá de contribuir a la baja de peso, será clave para el metabolismo basal, que hace referencia a la cantidad mínima de energía que necesita el cuerpo para realizar actividades básicas como respirar, parpadear o regular la temperatura; por lo que esta es la mejor forma de caminar.

La mejor manera de hacerlo para aprovechar todos sus beneficios

De acuerdo a los especialistas en nutrición y salud, la mejor manera de caminar y que contribuirá al adelgazamiento y mejorará el metabolismo basal es la caminata cuesta arriba y que esto se puede hacer mediante el trekking, senderismo o marcha nórdica. Y según un estudio publicado en Journal of Applied Physiology, el cuerpo tendrá que trabajar más para vencer la gravedad y hacerle frente a la pendiente del terreno.

Otro de los beneficios que tiene la caminata cuesta arriba es que quemará calorías en un 30% el gasto calórico, en relación a caminar en un terreno llano; aumenta el metabolismo basal que mejorarán la composición corporal aumentando la masa corporal y reduciendo la grasa y beneficiará a la salud cardiovascular.

Con información de Terra