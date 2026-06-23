Shakira estrenará la versión en español de «Dai Dai» durante el partido de Colombia en el Mundial 2026

La cantante colombiana sorprendió a sus fanáticos con una noticia muy esperada: su éxito mundialista junto a Burna Boy tendrá una versión íntegramente en español y debutará durante el partido de Colombia.

Shakira volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas del Mundial 2026. La artista colombiana confirmó que lanzará una versión en español de «Dai Dai», la canción oficial que interpreta junto a Burna Boy y que se convirtió en uno de los fenómenos musicales del torneo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el anuncio se realizó desde el estadio de Dallas, donde la cantante estuvo presente durante el encuentro entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J.

El anuncio que sorprendió a los fanáticos

A través de un video difundido en las últimas horas, Shakira compartió la noticia que mantenía en secreto desde hacía semanas.

«Voy a sacar Dai Dai en español y no solo eso, sino que lo voy a estrenar durante el partido de Colombia. Significa muchísimo. Esa es la sorpresa que les tenía», expresó la cantante ante la emoción de sus seguidores.

La presentación está prevista en el marco del encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, programado para este miércoles. Aunque la artista no confirmó el momento exacto del estreno, distintas versiones indican que podría emitirse durante el entretiempo del partido.

El orgullo de ver a Colombia en el Mundial

Durante su mensaje, Shakira también habló de la ilusión que le genera seguir el desempeño del seleccionado colombiano en la Copa del Mundo.

«Me emocionan tantas cosas… Ver cómo lo está haciendo mi Selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz», comentó la artista, haciendo referencia al gran presente del delantero colombiano.

Las declaraciones reflejan el fuerte vínculo que mantiene con el equipo nacional, al que históricamente acompañó en distintos torneos internacionales.

El elogio de Shakira para Lionel Messi

La cantante también dedicó unas palabras al capitán argentino, quien atraviesa otro gran momento en la máxima cita del fútbol mundial.

Al referirse a las historias que más la conmueven de este Mundial, mencionó especialmente a Lionel Messi y su vigencia deportiva.

«Como Messi, que casi a sus 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales», destacó la colombiana, admirando la capacidad del rosarino para seguir rompiendo récords en la élite del fútbol.

El reconocimiento llegó apenas horas después de que el argentino marcara los dos goles en la victoria frente a Austria, resultado que permitió a la Albiceleste avanzar a la siguiente instancia del torneo.

El éxito global de «Dai Dai»

Además del entusiasmo por el estreno en español, Shakira celebró el enorme impacto internacional que está teniendo la canción oficial del Mundial.

«Y sobre todo me emociona ver cómo la gente está reaccionando a Dai Dai. Ya estamos en el Top 5 Global», aseguró.

La artista también reconoció el significado especial que tiene este proyecto en uno de los momentos más importantes de su carrera reciente.

«Ahora mismo con Dai Dai estoy recibiendo tantas satisfacciones; es algo que me emociona muchísimo», concluyó.

Con la expectativa por la nueva versión en español y el fenómeno mundial que ya generó la canción, Shakira vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas latinas más influyentes del planeta.