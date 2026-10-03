Daniel Osvaldo: qué se sabe de su situación económica y los bienes que tendría

Mientras Daniel Osvaldo continúa atravesando un delicado momento de salud, surgieron nuevas versiones sobre su situación económica. Tras conocerse un embargo y la decisión de poner a la venta su casa de Lomas de Zamora, revelaron qué bienes conservaría el exfutbolista.

Daniel Osvaldo continúa en el centro de la atención mientras permanece bajo seguimiento médico por el derrame pleural y la infección que obligaron a internarlo e intervenirlo quirúrgicamente. En paralelo, durante los últimos días comenzaron a circular diferentes versiones acerca de su presente económico.

El tema cobró fuerza luego de conocerse que su casa de Lomas de Zamora fue puesta a la venta por unos 500.000 dólares y que existiría un embargo relacionado con el exjugador.

Ahora aparecieron nuevos datos que permiten reconstruir parte de su situación patrimonial.

Qué dijeron sobre la situación económica de Daniel Osvaldo

Según informó Ciudad Magazine, a partir de datos revelados en LAM, pese a las versiones sobre problemas económicos, Osvaldo todavía tendría bienes de considerable valor.

Durante el programa se hizo referencia a la propiedad de Lomas de Zamora que actualmente está a la venta y se mencionó que el exfutbolista tendría otros activos, un dato que pone en perspectiva las versiones que circularon acerca de una supuesta situación de extrema precariedad.

Precisamente, la familia de Osvaldo había decidido salir públicamente a desmentir varias de las informaciones que comenzaron a difundirse desde que se conoció su internación.

Entre otras cosas, sus allegados negaron expresamente que el músico hubiera llegado al hospital en estado de indigencia, además de rechazar versiones relacionadas con el consumo de sustancias o supuestas complicaciones que no fueron informadas por los médicos.

La casa de Daniel Osvaldo que está en venta

Uno de los datos que despertó mayor interés fue la aparición en el mercado inmobiliario de la casa que Osvaldo posee en Lomas de Zamora.

La propiedad fue publicada por alrededor de 500.000 dólares y cuenta con cuatro niveles, tres dormitorios, ascensor, pileta y quincho, además de unos 317 metros cuadrados construidos. La vivienda habría sido retasada antes de ser ofrecida nuevamente.

La decisión de venderla se conoció en pleno proceso de recuperación del exjugador, aunque no existe información confirmada que permita vincular directamente la operación inmobiliaria con su actual estado de salud.

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo

Mientras trascendieron estos detalles sobre su patrimonio, la principal preocupación de su entorno continúa siendo su recuperación.

La familia explicó que Osvaldo fue internado por un derrame pleural después de varios días de dolor y falta de apetito. Los médicos realizaron una cirugía para limpiar la zona afectada y tomaron muestras para determinar con precisión el origen de la infección.

Sus allegados también llevaron tranquilidad al asegurar que se encuentra lúcido y pidieron prudencia frente a las distintas versiones sobre su situación personal.

Por el momento, el tratamiento depende de los resultados de los estudios realizados para determinar el origen exacto de la infección y establecer los próximos pasos médicos.