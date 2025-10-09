Thiago Medina le propuso matrimonio a Daniela Celis: “Se aman»

Romina Uhrig contó en streaming que Thiago Medina está cada vez mejor y que antes de recibir el alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, le pidió casamiento a Daniela Celis, a pesar de que antes del accidente se encontraban separados.

«Se largó a caminar solito, se acuerda de todo menos del accidente», contó Romina, muy contenta por los avances de su amigo.

Thiago Medina propuso casamiento a Daniela Celis desde el hospital

Además, Uhrig reveló el deseo de Thiago de estar bien cerca de su familia, tanto de Daniela como de sus gemelas, Laia y Aimé. «Le pidió casamiento a Dani, él la ama. A veces pasan estas cosas y renace el amor. Ya le propuso. Estaba en terapia y le dijo ‘casate conmigo’. Se despertó, le pidió a las nenas y le dijo que quería casarse con ella», reveló la exparticipante de Gran Hermano.

Aún no se conoce cuál fue la respuesta de Celis con respecto al casamiento, pero ella está dispuesta a recibirlo nuevamente en su casa para que se termine de recuperar junto a la familia. «Ella lo ama, se aman los dos. Él se va a la casa de ella cuando le den el alta», afirmó Romina Uhrig.

Thiago Medina y Daniela Celis se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano. Iniciaron una relación y fueron padres de las gemelas Laia y Aimé, en enero de 2024. Antes del accidente de Thiago, Daniela había anunciado su separación.