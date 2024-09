Darío Barassi sorprendió a todos con su nuevo look: «último día con pelo» 

Darío Barassi es uno de los conductores más famosos de la televisión y recientemente ganó un Martin Fierro por su trabajo en Ahora Caigo, su programa de juegos y entretenimientos. En las últimas horas, Barassi sorprendió a sus seguidores de Instagram con una serie de anuncios sobre su nuevo cambio de imagen por un importante motivo.

A través de su cuenta de Instagram, Darío Barassi subió una serie de stories donde reveló: «Hoy es mi último día con pelo. Me van a rapar porque lo requiere el personaje. Me van a hacer como una ‘u’ acá… me va a quedar pelo al costado… estoy preocupado». Aunque no mostró cómo le quedó la nueva cabeza y su rapado, sí subió fotos donde mostró apenas el cambio de imagen.

La historia de Instagram que compartió Dario Barassi tapando su nuevo look.

Dario Barassi no conducirá más Ahora Caigo

En una entrevista reciente, Barassi contó que además del cambio en su pelo deberá someterse a un entrenamientos riguroso para encarnar un personaje para una serie de Disney+ y entre las cosas que debe aprender se encuentra saber usar armas de fuego. «Desde el día uno en que firmé contrato sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa», sostuvo el conductor sobre el futuro de su programa que quedará en manos de «El Chino» Leunis.

Por otro lado, en los próximos meses Darío Barassi será el host de Love is Blind: Argentina junto a Wanda Nara. Se trata de un popular reality show de parejas de Netflix que tiene reconocimiento mundial y que llegará este año a Argentina para probar suerte con un nuevo tipo de contenidos en la plataforma de streaming.

El dolor de Darío Barassi tras ganar el Martín Fierro: «Despedir a la vieja»

A través de su cuenta de Instagram, Barassi posó con el Martín Fierro y escribió una larga dedicatoria donde no faltó un amoroso mensaje para su mamá, quien falleció y dejó un vacío en su corazón: «El año pasado fue el año más difícil de mi vida. Despedir de a poco a la vieja con una enfermedad terminal fue letal. Me destruyó el alma y aún pago secuelas. Y el ejercicio de la conducción y este pgm @ahoracaigoarg fueron mi vía de escape, mi asilo. Por eso quería ganarlo, porque dejé todo lo que tenía en cada pgm. Tenemos un equipazo, de otro nivel. Gracias mil @eltrecetv por el espacio y la apuesta».

Dario Barassi le agradeció a su esposa, hijas y hermanos

«Mi equipo. Mis mujeres. Mi todo en esta vida @lugomezcenturion, Emi e Inés María. Con ustedes hasta el fin del mundo. Las amo a otro nivel. Público, gracias por dejarme entrar a sus casas. Amo hacerlo. De verdad gracias gracias gracias». Y volviendo a la ausencia de su mamá, Barassi cerró: «Como dije, el año pasado fue durísimo, así q tbn lo comparto con mis hermanos, trío indivisible siempre Lalito y @ferpbarassi . Daria lo q sea por mañana ir a lo de la vieja y tomarme una light y un sandwich de queso y pan negro con mi ella y hablar de todo lo que pasó hoy. Imposible claramente, pero te siento vieja, siento el orgullo y el amor por tu gorito que hoy cumple un sueño más».

Qué fue lo que le pasó a la mamá de Barassi

Tiempo atrás, Darío Barassi hizo pública la enfermedad de su mamá en redes sociales y con ella aún viva compartió una postal en la que anunció: «Maldita enfermedad imbatible. Aun así acá estas, fuerte y sólida, superando expectativas y fechas, en calma, tranquila, enojada y triste, porque la vida una vez más es demasiado dura con vos (…) Lo que te voy a extrañar no tiene sentido, pero como te dije recién, encontrémonos cuando quieras navegando por esas aguas que conocemos. Eso nunca muere, y vos y yo las nadamos como nadie más puede hacerlo. A disfrutar lo que queda. ¡Feliz día, ma! Tarea cumplida (…) Mi vieja está peleando una batalla lamentablemente imposible. Pero batalla al fin». Tras la muerte de su mamá, Barassi suele recordarla en sus redes sociales como forma de mantener viva su memoria y sus seguidores le envian demostraciones de afecto para acompañarlo en su dolor.