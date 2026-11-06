De La Sirenita a Frozen: quién es la actriz elegida para protagonizar el nuevo musical de Disney

La magia de Frozen está cada vez más cerca de llegar a los escenarios argentinos. La adaptación teatral del fenómeno de Disney, que se convirtió en un éxito internacional, confirmó a su primera protagonista y comenzó a generar una enorme expectativa entre los fanáticos. La producción desembarcará en la calle Corrientes en 2027, con una puesta que promete música, efectos especiales y una historia que conquistó a distintas generaciones.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la actriz y cantante Albana Fuentes fue elegida para interpretar a Anna, la hermana menor de Elsa, uno de los personajes centrales de la historia. La artista ya tiene experiencia en grandes producciones musicales y fue una de las protagonistas de La Sirenita, donde interpretó a Ariel.

Quién es Albana Fuentes, la actriz elegida para protagonizar Frozen en Argentina

Albana Fuentes es una de las jóvenes figuras del teatro musical argentino y su carrera está estrechamente vinculada con las grandes producciones familiares.

Su reconocimiento llegó con La Sirenita, donde fue seleccionada entre más de 1.700 aspirantes para interpretar a Ariel, uno de los personajes más queridos de Disney.

Posteriormente, participó en espectáculos como Una mágica Navidad, junto a Flavio Mendoza, Papá por siempre y El mago de Oz, donde interpretó a Dorothy.

En una entrevista con La Nación, la actriz expresó su entusiasmo por haber sido elegida para Frozen y reconoció que llevaba tiempo preparándose para conseguir el papel.

Fuentes contó que había aprendido el musical prácticamente de memoria y que incluso se había comunicado con el equipo de producción para manifestar su interés en participar de las audiciones.

La actriz también admitió que estaba especialmente ansiosa por conocer quién sería la artista elegida para interpretar a Elsa, su hermana en la ficción.

Frozen, el musical: todavía buscan a la actriz que interpretará a Elsa

Mientras Albana Fuentes ya tiene confirmado su papel como Anna, la producción continúa con el proceso de selección de la actriz que dará vida a Elsa, la reina de Arendelle.

La convocatoria está dirigida a intérpretes mayores de edad que aparenten una edad escénica de entre 21 y 28 años.

Entre los requisitos se destacan una sólida formación en canto, actuación y danza, además de un rango vocal que permita interpretar las exigentes canciones del personaje.

Las audiciones presenciales están previstas para noviembre de 2026 en el Teatro Gran Rex, luego del cierre de la inscripción realizado en octubre.

La elección de Elsa es una de las decisiones más esperadas, ya que será la encargada de interpretar algunas de las canciones más emblemáticas de la historia, entre ellas “Libre soy”.

Cuándo se estrena Frozen, el musical, en Buenos Aires y cuánto cuestan las entradas

La adaptación argentina de Frozen, el musical, tiene previsto su estreno para el jueves 20 de mayo de 2027, en el Teatro Gran Rex, ubicado sobre la avenida Corrientes de Buenos Aires.

La producción estará a cargo de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de otros grandes éxitos teatrales como Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la fábrica de chocolate.

Según informó La Nación, las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de TuEntrada.

Los valores informados van desde $63.250 para ubicaciones en pullman hasta $109.250 para sectores de platea cercanos al escenario. Los precios pueden variar según la ubicación y las condiciones de venta.

De qué trata Frozen, el musical, y cómo será su llegada a la calle Corrientes

Inspirado en la película animada de Disney, Frozen cuenta la historia de Anna y Elsa, dos hermanas que deben enfrentar los desafíos de un reino atrapado en un invierno eterno.

Elsa posee el poder de crear hielo y nieve, pero las dificultades para controlar sus habilidades la llevan a aislarse de quienes más quiere.

Anna, decidida a recuperar el vínculo con su hermana y salvar Arendelle, emprende una aventura acompañada por personajes inolvidables.

La adaptación teatral combina canciones, coreografías, vestuario y efectos visuales para recrear sobre el escenario el universo de la película.

La dirección general de la versión argentina estará a cargo de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, mientras que Analía González será responsable de las coreografías.

El equipo se completa con Sebastián Mazzoni en la dirección vocal, Maxi Vecco en el diseño audiovisual y José Ponce Aragón en la escenografía.

Disney+ mostrará cómo se elige al elenco de Frozen en Argentina

Otra de las novedades es que Disney+ estrenará una docuserie titulada Frozen: camino al musical, que permitirá conocer cómo se prepara la producción argentina.

El proyecto mostrará el detrás de escena de las audiciones, el trabajo de los artistas y el proceso de selección de los protagonistas.

También incluirá imágenes de las pruebas realizadas a las niñas que buscan interpretar a Anna y Elsa durante su infancia.

De esta manera, el público podrá seguir los preparativos de uno de los grandes estrenos teatrales de 2027, incluso antes de que se levante el telón.

Con Albana Fuentes confirmada como Anna y la búsqueda de Elsa todavía en marcha, Frozen comienza a tomar forma en Argentina y promete convertirse en uno de los espectáculos familiares más esperados del próximo año.