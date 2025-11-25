¡Olaf cobra vida! Disney revela su robot más avanzado en París, que camina solo

Si alguna vez soñaste con recibir un «abrazo calentito» de verdad de los personajes de Disney, estás cada vez más cerca. Es que acaban de romper la barrera entre la animación y la realidad con su nueva creación: un robot de Olaf de «próxima generación» que no está atornillado al piso de una atracción, sino que camina suelto y con una fluidez que asusta (en el buen sentido).

Olvidate de los viejos animatrónicos rígidos. Lo que se presentó en Disneyland Paris es un salto tecnológico impulsado por Inteligencia Artificial que promete cambiar la experiencia en los parques para siempre.

Olaf más que un muñeco: pura ingeniería emocional en Disney

La división de Walt Disney Imagineering (WDI) mostró al mundo a este pequeño Olaf durante la presentación de las novedades para el área World of Frozen. ¿Lo más impactante? Su capacidad de movimiento.

A diferencia de los robots tradicionales que siguen un script mecánico, este Olaf utiliza un sistema de aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning). Básicamente, la IA «aprendió» a caminar simulando la física de un niño pequeño (o de un muñeco de nieve torpe), logrando ese andar tambaleante y adorable que vemos en las películas.

Las 3 claves que lo hacen único:

Camina libremente: no tiene cables ni rieles. Puede deambular por el parque.

no tiene cables ni rieles. Puede deambular por el parque. Interacción real: habla, parpadea y reacciona a los visitantes.

habla, parpadea y reacciona a los visitantes. Textura suave: su cuerpo no es de plástico duro; tiene materiales que simulan la nieve y permiten que se deforme al moverse, igual que en la animación 3D. ¡Hasta se le puede sacar la nariz de zanahoria!

Disney: ¿cuándo y dónde podemos ver a Olaf?

La presentación oficial, liderada por Bruce Vaughn (Jefe Creativo de WDI) y Natacha Rafalski (Presidenta de Disneyland Paris), confirmó que este pequeño amigo helado será la estrella de Disney Adventure World, el segundo parque del complejo parisino que está en plena transformación.

Agendá esta fecha si estás planeando viajar: