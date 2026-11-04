Murió Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de Videomatch: qué se sabe sobre la muerte del humorista

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Daniel Bifulco, el recordado humorista que interpretó a Jaimito en Videomatch, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli. El actor fue encontrado sin vida en su domicilio y la noticia se conoció este miércoles 4 de noviembre de 2026.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de información difundida por el periodista Pablo Layús, Bifulco habría sufrido un infarto en su vivienda y fue encontrado por un familiar. Por el momento, no se confirmó oficialmente la causa de su fallecimiento.

Quién era Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch

Daniel Bifulco fue uno de los humoristas que alcanzaron popularidad gracias a Videomatch, el ciclo de Marcelo Tinelli que marcó una época en la televisión argentina durante las décadas de 1990 y 2000.

Formó parte del recordado grupo humorístico Los Jaimitos, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, con quienes protagonizó segmentos de humor basados en chistes, canciones y situaciones disparatadas.

Sus intervenciones se convirtieron en parte del universo de personajes que hicieron de Videomatch uno de los programas más populares de la televisión argentina.

La trayectoria de Daniel Bifulco después de Videomatch

Después de su paso por el programa de Tinelli, Bifulco continuó vinculado al humor y a las presentaciones en vivo, manteniendo el contacto con el público que lo había conocido en televisión.

En 2023, durante una entrevista con el medio Entretenimientos Córdoba, recordó sus comienzos y contó que, antes de alcanzar la popularidad, había estudiado actuación y participado en producciones teatrales.

También destacó que su paso por Videomatch le permitió trabajar en distintos escenarios de Argentina y del exterior.

En junio de 2026, Los Jaimitos volvieron a reunirse para participar en Infobae Mundial, el programa especial de Marcelo Tinelli durante el Mundial de fútbol. Allí recuperaron su característico humor con una canción dedicada al conductor.

La muerte de Daniel Bifulco representa la despedida de uno de los integrantes de una generación de humoristas que dejó su huella en la televisión argentina y que permanece en la memoria de quienes crecieron viendo Videomatch.