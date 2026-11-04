Mario Pergolini recibe a Ronnie Wood: el golpe de El Trece por el rating

Mario Pergolini prepara una noche especial en Otro día perdido. Este miércoles 4 de noviembre, el conductor recibirá a Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, en una entrevista exclusiva que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos televisivos de la semana.

La presencia del músico británico representa una fuerte apuesta de El Trece para mejorar el rating del programa, que deberá competir en el horario central con MasterChef Celebrity, el exitoso reality de Telefe conducido por Wanda Nara.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el canal espera que la visita de una figura internacional de semejante trayectoria permita superar los habituales cinco puntos de audiencia que registra el ciclo.

Ronnie Wood llega a Otro día perdido: a qué hora ver la entrevista con Mario Pergolini

La entrevista se emitirá este miércoles 4 de noviembre, desde las 22:30, por El Trece.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del canal, donde anticiparon la visita del integrante de los Rolling Stones y convocaron a los seguidores del programa a no perderse el encuentro.

La expectativa es alta, especialmente porque Ronnie Wood no suele participar de programas de la televisión argentina y su presencia permitirá reunir a dos figuras de distintas generaciones vinculadas al mundo del rock.

El músico se encuentra en el país en el marco de sus actividades artísticas y tiene previsto presentarse el viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El Trece busca mejorar el rating frente a MasterChef Celebrity

La visita de Ronnie Wood llega en un momento de fuerte competencia televisiva.

Otro día perdido, el late night que marcó el regreso de Mario Pergolini a la televisión abierta, se enfrenta cada noche con una de las propuestas más fuertes de Telefe: MasterChef Celebrity.

Durante octubre, el programa de Pergolini alcanzó 4,9 puntos de rating como su mejor marca mensual, de acuerdo con los datos de Kantar Ibope Media publicados por Television.com.ar.

En tanto, el reality gastronómico se mantiene entre los contenidos más vistos de la televisión argentina.

La entrevista con el guitarrista de los Rolling Stones aparece así como una oportunidad para que El Trece atraiga nuevos espectadores y reduzca la distancia con su principal competidor.

Quién es Ronnie Wood, el histórico guitarrista de los Rolling Stones

Ronald David Wood, conocido mundialmente como Ronnie Wood, es uno de los músicos más reconocidos del rock británico.

A lo largo de su carrera integró bandas emblemáticas como The Jeff Beck Group y Faces, esta última junto a Rod Stewart.

En 1975 comenzó su vínculo con The Rolling Stones, grupo al que se incorporó como guitarrista y con el que construyó una trayectoria de más de cinco décadas.

Además de su carrera musical, Wood se destaca como pintor y artista plástico.

Su visita a Otro día perdido promete una conversación sobre música, anécdotas y experiencias junto a algunas de las mayores leyendas del rock.

Para Pergolini, históricamente vinculado con la cultura musical a través de la radio y la televisión, será también un encuentro con uno de los protagonistas de la historia del rock internacional.