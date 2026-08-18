De qué murió Hayden Panettiere: qué revela la autopsia

La reciente muerte de la actriz Hayden Panettiere, a los 36 años, continúa bajo investigación y en las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia. En medio de los interrogantes en torno a las circunstancias de su fallecimiento y las sospechas que involucran a su pareja, Brian Hickerson, el examen forense permitió descartar una de las principales hipótesis.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Nashville fue encontrada inconsciente en un departamento registrado a nombre de Hickerson, ubicado en el complejo residencial Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, en Greenville, Carolina del Sur.

Panettiere y Hickerson habían viajado desde Los Ángeles a Carolina del Sur el sábado, horas antes del episodio. La actriz murió durante la madrugada del domingo, luego de que efectivos policiales acudieran a la vivienda e intentaran reanimarla tras un aparente paro cardíaco.

Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Forense del condado de Greenville, la autopsia no detectó signos de traumatismos que pudieran haber contribuido a la muerte de la actriz.

El dato resulta relevante para la investigación, aunque todavía no permite establecer qué provocó su fallecimiento. Los resultados conocidos hasta el momento son preliminares y las autoridades aguardan estudios complementarios antes de determinar oficialmente la causa y la manera de muerte.

Por ese motivo, la investigación permanece abierta y serán los análisis pendientes los que permitan esclarecer qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento de Panettiere.