Huemules: el equipo de Bariloche que impulsa un deporte casi desconocido en Argentina

Un nuevo deporte se consolida en la Patagonia, a través de la asociación civil Huemules que se gestó en Bariloche. Si bien el netball se conoce desde hace poco en Argentina, su historia se remonta a 1895 en Inglaterra.

Surgió apenas cuatro años después del basquet. “Como el basquet fue creado para varones, una profesora de educación física de Inglaterra se propuso hacer algo parecido, con una lógica similar, aunque exclusivo para mujeres. Así surgió el netball”, explicó Maximiliano Cohen, licenciado en Educación Física y entrenador nacional nivel 2 de este deporte relativamente nuevo en el país.

Recién en 2005 este deporte de canasta que deriva del basquet desembarcó en Sudamérica, pese a que se juega en más de 120 países. “Se juega en muchas colonias inglesas, en islas remotas. Días atrás, estuvimos acompañando a la Selección Argentina de Netball en los Juegos Suramericanos en Santa Fe y los atletas de Las Guyanas empezaron a gritarnos alentándonos. En esa región, se dicta netball en las escuelas secundarias”, argumentó Maximiliano.

El equipo entrena los martes de 18 a 20 en el CET 2. Foto: Marcelo Martínez

Tiene ciertas particularidades: el aro no tiene tablero, los jugadores tienen zonas específicas para desplazarse y las camisetas tienen letras -no números-. De acuerdo a la letra, es la posición del jugador. Los equipos, a su vez, pueden tener 5 o 7 jugadores y según la modalidad, cambian las reglas. “Cuando se juega 7 contra 7, por ejemplo, el lanzamiento solo se hace dentro del área y vale un punto. Si son 5 versus 5, hay tres zonas de tiro. En la primera mitad del área, vale un punto; dos, en la segunda y por fuera vale tres”, aclaró.

Además, solo dos jugadores pueden tirar al aro; el resto no. «No se puede picar la pelota y el jugador no puede tener la pelota más de tres segundos. La cancha mide igual que una de basquet y está dividida en tres zonas”, aclaró.

El equipo entrena los martes de 18 a 20 en el CET 2. Foto: Marcelo Martínez

Un deporte ideal para las escuelas

En 2017, la Federación Argentina de Netball desembarcó en Bariloche para brindar una capacitación de iniciación al deporte. Maximiliano se acercó como profesor de educación física.

“Ya había indagado y me parecía un deporte enriquecedor y positivo para aplicar en clases de educación física que están saturadas de los deportes tradicionales, como el voley, el basquet, fútbol y hockey. Tengo 20 años de docencia y los deportes tradicionales terminan excluyendo a muchos chicos que no hacen gimnasia ya sea porque el deporte los aburre o se sienten menos que otros jugadores que ya lo juegan”, reflexionó.

Maximiliano Cohen es entrenador nivel 2 de netaball. Foto: gentileza

Al culminar el curso como entrenador, lo implementó en las clases de una escuela secundaria. La directora de la escuela rionegrina 138, al este de Bariloche, decidió proponerlo como taller extraescolar. Así nació Huemules Netball con los chicos del colegio que se quedaban después de hora para aprender un deporte distinto.

Los profesores coinciden en que este deporte es inclusivo ya que permite que “todos los jugadores estén en igualdad de condiciones”. Pueden jugar niños pequeños con otros más grandes; mujeres con varones, quienes tienen experiencia deportiva y quienes no. “Los jugadores no tienen contacto. Muchas veces, llegan pibes nuevos a probar y los pongo con los que ya tienen experiencia. Deben que recibir el balón por más que no sepan”, detalló y acotó que, a la vez, es “un deporte muy aeróbico que requiere mucha resistencia física”.

El equipo entrena los martes de 18 a 20 en el CET 2. Foto: Marcelo Martínez

¿Huillines o Huemules?

Cuando la Federación Argentina de Netball supo del equipo en Bariloche los convocó al primer campeonato nacional en Córdoba. “Había que pensar un nombre para el equipo. Cada ciudad elegía un nombre representativo de algún animal que los identifica. Estábamos entre huillines y huemules, pero los chicos no sabían qué era el huillín así que quedó Huemules”, confió.

Hoy el grupo está conformado por la categoría de 8 a 12 años; de 13 a 16 y, de 17 en adelante. Hasta ahora, han deambulado por varios gimnasios, como el de la escuela 201, 46, 99 y 187. En este momento, entrenan los martes de 18 a 20 en el colegio industrial.

El equipo entrena los martes de 18 a 20 en el CET 2. Foto: Marcelo Martínez

Maximiliano se define como un “equipo nómade”: “Sucede que, al no ser un deporte conocido, cada vez que pedimos un espacio, priorizan los deportes tradicionales que atraen más gente. Mucha gente nos escribe para preguntarnos a dónde estamos, les aclaramos que hoy, ahora, estamos en el CET 2”.

La asociación recibió la personería jurídica y ahora, el próximo paso es contar con una sede fija. Diez jugadores juveniles salieron subcampeones en agosto en Ezeiza y ahora, un grupo de seis niños viajará al Nacional de San Luis en noviembre.

El equipo entrena los martes de 18 a 20 en el CET 2. Foto: Marcelo Martínez

“Vamos remándola. Competimos con equipos fuertes, hay más de 15 en el país y las distancias entre ellos, son algo más acotadas. En Patagonia, en cambio, somos el único equipo oficial y federado. De modo que la competencia es entre nosotros mismos. Por eso apuntamos a que haya más equipos en Bariloche, La Angostura o Dina Huapi para llegar a un nivel nacional más parecido al norte”, mencionó Maximiliano que aspira a que el deporte adquiera visibilidad para que así, más gente se anime a practicarlo.

“No cobramos cuota, solo el seguro y el alquiler del espacio. Con Guadalupe y Luciano que son asistentes y me dan una mano con los chiquitos, trabajamos ad honorem. Por amor al deporte y porque confiamos en que va a seguir creciendo”, concluyó.