Débora Nishimoto celebró su primer aniversario con Esteban Lamothe con un tierno posteo
La actriz publicó imágenes analizando cómo fue su año en pareja.
Débora Nishimoto, pareja del actor Esteban Lamothe, conmovió a sus seguidores con un romántico posteo en sus redes sociales celebrando su aniversario en pareja. A través de un carrusel de imágenes, la actriz de “Envidiosa” resumió cómo fue su año de relación con su novio y le dedicó unas dulces palabras.
La conmovedora declaración de amor de Débora Nishimoto a Esteban Lamothe por su aniversario
“Un año ha pasado! Yo no sabía que mi risa podía sonar así”, escribió la actriz en su publicación.
En las imágenes que refieren a su año en pareja, la actriz muestra a Lamothe en su lado más íntimo, romántico y divertido. Acostado en el piso con unos almohadones y acompañado de su gato.
Cocinando un asado juntos en algún patio de una casa.
También, de ambos comparando el tamaño de sus manos en algún restaurante. Entre otras.
Por último, publicó la primera foto que se conoció de ambos en pareja y que develó su relación ante los medios: su tarde en un restaurante de Cardales.
En declaraciones a Splendid 990, la actriz habló sobre la viralización de su imagen y dijo: “Estábamos juntos (con Lamothe) y la verdad que si hubiera estado sola, creo que me hubiera dado bastante ansiedad, pero al estar con él nos reímos. La foto era muy particular, la quisiera tener impresa”.
