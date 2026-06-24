Del idilio público a un quiebre dramático: la cronología detrás de la separación de la licenciada Cecilia Ce y Nacho Levy

Lo que, hasta hace apenas unas semanas, era una historia de complicidad y proyectos compartidos derivó en uno de los quiebres más comentados del año. La separación de la licenciada Cecilia Ce y el comunicador Nacho Levy sumó nuevos e impactantes elementos, tras la viralización de los descargos en primera persona de la escritora.

La reconocida psicóloga y sexóloga expuso en sus historias de Instagram un trasfondo de control y dinámicas de hostigamiento nocturno, que contrastan de forma drástica con las demostraciones de afecto público que el referente de La Garganta Poderosa le dedicaba en sus propios perfiles, hasta hace menos de un mes.

Los posteos de archivo que contrastan con la realidad de la licenciada Cecilia Ce y Nacho Levy

La confirmación de la ruptura tomó por sorpresa a gran parte de los seguidores de la pareja, debido al tono de las interacciones recientes de ambos. El romance entre la licenciada Cecilia Ce y Nacho Levy se había oficializado públicamente a mediados de noviembre 2025, y desde entonces ambos compartían postales de una familia ensamblada.

Incluso, en mayo pasado, el referente social había publicado una fotografía junto a la psicóloga y su hija en el estadio del club Independiente bajo la frase «mi lugar en el mundo«, acompañada por un categórico «te amo toda«.

Sin embargo, aquellas demostraciones públicas de afecto quedaron completamente archivadas tras el alarmante análisis que la sexóloga difundió en sus historias. Previo a su descargo personal, la profesional compartió un artículo técnico titulado «Por qué los psicópatas casi no duermen» y una segunda placa denominada «La verdad oscura detrás de la madrugada«.

A través de estas herramientas de divulgación, la autora buscó contextualizar el calvario clínico que padeció, detallando cómo la privación deliberada del descanso y las discusiones metódicas en horas de la madrugada actúan como un mecanismo persistente para desequilibrar el sistema nervioso de la víctima.

Los antecedentes sentimentales de Nacho Levy antes de su quiebre con Cecilia Ce

La repercusión también se vio impulsada por el historial afectivo del dirigente de La Poderosa. Antes de comenzar su relación con la licenciada Cecilia Ce, Ignacio «Nacho» Levy había protagonizado un romance de alta exposición mediática con la reconocida actriz y cantante Gloria Carrá. Aquel vínculo se extendió por un lapso de tres años, entre 2020 y fines de 2023, y tuvo un inicio de características netamente virtuales.

Según declaraciones públicas de la propia Carrá, el acercamiento con el militante social se originó en Instagram cuando él utilizó una pieza musical de la actriz para ilustrar un contenido de La Garganta Poderosa. El intercambio de mensajes derivó en extensas charlas nocturnas que consolidaron un noviazgo formal, que concluyó de común acuerdo hace dos temporadas.

Tras aquel distanciamiento, el comunicador rehízo su vida sentimental junto a la popular sexóloga en el verano 2025, un ciclo que hoy llega a su fin de manera sorpresiva.