¿Quién es Nacho Levy? El perfil del líder de La Poderosa, tras el fuerte descargo de la licenciada Cecilia Ce

La reciente y comentada separación de la licenciada Cecilia Ce puso en el centro de la conversación a una de las figuras más influyentes del activismo de base en Argentina: Ignacio «Nacho» Levy, reconocido a nivel nacional como el principal portavoz de la organización villera La Poderosa, enfrenta un complejo escenario de repercusión en las plataformas digitales tras las denuncias públicas vertidas en redes sociales por la popular sexóloga.

A pesar de la gravedad de las conductas descriptas en el entorno virtual, los registros oficiales confirman que, al día de hoy, no se han formalizado expedientes ni denuncias penales contra Nacho Levy en los tribunales porteños.

Militancia, medios y poder: la construcción pública de Nacho Levy

Nacho Levy, de perfil netamente urbano y militante, cobró notoriedad masiva a partir de la fundación y consolidación de La Poderosa, un movimiento social que echó raíces en los barrios populares y asentamientos de todo el país.

Su mayor hito comunicacional fue la creación de la revista de cultura villera La Garganta Poderosa, una plataforma autogestiva que logró entrevistar a las máximas personalidades del deporte, la política y los espectáculos internacionales, otorgándole una visibilidad institucional inédita que sentó al dirigente en las principales mesas de debate y negociación con los distintos gobiernos de turno.

A lo largo de las últimas dos décadas, el activista se posicionó como una voz crítica frente a los abusos institucionales y las carencias estructurales de las periferias urbanas, utilizando una retórica combativa pero cuidada en términos legales.

En el plano personal, su exposición ya registraba antecedentes tras su relación afectiva de tres años con la actriz y cantante Gloria Carrá, un vínculo que concluyó formalmente a fines de 2023 en términos cordiales y que precedió a su posterior noviazgo con la psicóloga Cecilia Ce.

Este historial de alta exposición pública vuelve sumamente sensible cualquier señalamiento en su contra, afectando directamente a la línea editorial de las cooperativas que conduce.

El encuadre en la Justicia y los protocolos de género frente a figuras sociales

La ausencia de un expediente penal en curso sitúa el conflicto actual dentro de un debate conceptual, sobre la efectividad de las herramientas en la Justicia para canalizar denuncias de maltrato psicológico.

Abogados especialistas en derecho de familia y violencia de género aclaran que, si bien la legislación nacional (Ley 26.485) ampara de forma irrestricta a las víctimas de acoso sutil, el inicio de cualquier acción civil o restrictiva requiere de una presentación formal ante las dependencias estatales competentes, tales como la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) o las fiscalías de turno.

Frente a este panorama, la postura de reserva y absoluto silencio que viene sosteniendo Nacho Levy y los canales oficiales de La Garganta Poderosa responde a una estrategia habitual en la órbita de los litigios de perfil público.

Al no existir una citación ni una imputación judicial formalizada, los asesores letrados aconsejan evitar las réplicas en redes sociales para no convalidar la apertura de debates que puedan ser utilizados en futuras instancias procesales.