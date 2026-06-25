La postura de Julia Mengolini tras las denuncias contra Nacho Levy: «Esperemos…»

Tras la viralización de los descargos de la licenciada Cecilia Ce, denunciando control psicológico y privación del sueño de parte de Nacho Levy, su ahora expareja, seguidos por nuevos testimonios virtuales que adhirieron a las acusaciones de violencia de género, la periodista Julia Mengolini rompió el silencio en su programa radial de la señal Futurock.

Con un posicionamiento netamente analítico, la conductora reconoció la cercanía ideológica con el portavoz de La Garganta Poderosa, pero descartó de manera tajante cualquier intento de encubrimiento institucional. En su editorial, apeló a la paciencia de la audiencia y remarcó que la prioridad absoluta ante la crisis debe ser el resguardo y la subsistencia de la estructura comunitaria que el dirigente encabeza.

El descargo de Julia Mengolini en Futurock sobre la denuncia contra Nacho Levy

La intervención de la abogada y comunicadora en el aire de Futurock buscó encauzar la fuerte expectativa que rodeaba a su línea editorial, frente a un suceso que involucra a sectores afines. «Tengan un poco de paciencia. Sabemos que hay mucha ansiedad porque acá digamos algo», inició Julia Mengolini, asumiendo la responsabilidad comunicacional de fijar postura ante una temática de género que atraviesa de forma estructural a su propia plataforma de medios.

La periodista describió a Nacho Levy como un militante de cercanía cotidiana con la radio, recordando incluso su reciente participación en los eventos institucionales de la empresa, lo que complejiza el abordaje inmediato del conflicto.

«Esperemos un poquito. Detrás de él hay una organización social. Estamos esperando el pronunciamiento de las mujeres de La Garganta Poderosa», recalcó la conductora, desplazando el eje de la discusión individual hacia los protocolos internos del colectivo barrial.

Para Julia Mengolini, el foco de atención principal radica en salvaguardar el tejido territorial y los comedores que administra la agrupación villera: «Lo que importa es la preservación de la organización social, con un trabajo valioso», argumentó, separando la conducta del individuo del rol social de la entidad.

El rechazo al encubrimiento y el impacto de la ruptura con Cecilia Ce en la militancia

El conflicto, originado a partir de una historia de Instagram donde la psicóloga Cecilia Ce celebraba haber «podido salir» de un vínculo signado por el hostigamiento metódico, abrió una grieta en los sectores de la militancia popular.

Ante las demandas de los oyentes por definiciones drásticas, Julia Mengolini fue categórica al asegurar el compromiso informativo de su señal: «Si hay más testimonios, daremos cuenta de ello. No hay encubrimiento porque tenía cercanía ideológica con nosotros», garantizó, fijando un estándar de transparencia profesional frente al avance de la investigación social.

Hasta el momento de la emisión del programa, el colectivo de mujeres de La Garganta Poderosa no había emitido su respectivo comunicado institucional, una pieza clave para determinar si se activarán los protocolos de apartamiento preventivo de Nacho Levy de la conducción partidaria.

Mientras el entorno de la sexóloga continúa cosechando muestras de solidaridad colectiva bajo la consigna «Gracias por hablar«, las declaraciones de la directora de Futurock exponen el complejo escenario de contradicciones que enfrentan los espacios de comunicación popular al gestionar denuncias internas.