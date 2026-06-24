El alarmante descargo de la licenciada Cecilia Ce tras su separación de Nacho Levy: «Es metódico y persistente»

La psicóloga y escritora licenciada Cecilia Ce, reconocida popularmente por sus trabajos sobre sexualidad y pareja, utilizó sus canales oficiales de comunicación para confirmar de manera indirecta su separación del referente de La Poderosa, Nacho Levy, exponiendo un trasfondo de hostigamiento y manipulación afectiva.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cecilia Ce detalló las conductas de control estricto en redes y la privación del descanso que debió afrontar en el último tramo de la relación. La publicación, que cerró con un mensaje de alivio, se viralizó de inmediato en la red social X y generó una ola de repercusiones y debates sobre la violencia psicológica en los vínculos contemporáneos, forzando un análisis profundo sobre las dinámicas de poder que la propia profesional aborda en sus conferencias.

El duro testimonio de la licenciada Cecilia Ce y las denuncias de control nocturno

La revelación de la escritora desarmó por completo el perfil privado, que ambos protagonistas intentaban sostener en los medios de comunicación. En su descargo escrito sobre un fondo negro, la licenciada Cecilia Ce describió los mecanismos de acoso que experimentaba de forma cotidiana: «No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca«.

De acuerdo con el análisis de la especialista, estas conductas no respondían a exabruptos aislados, sino a una estrategia calculada de desgaste: «Es metódico y persistente«, sentenció de forma categórica.

El posteo concluyó con una frase que ratificó la ruptura definitiva del vínculo con Nacho Levy: «Por suerte, pude salir«, acompañado por el emoticón de las manos en posición de agradecimiento.

La historia de Cecilia Ce en sus redes sociales.-

Fuentes cercanas al entorno de la sexóloga validaron la autenticidad de la publicación, y señalaron que el proceso de distanciamiento se venía gestando desde hacía algunas semanas bajo un marco de absoluta reserva familiar, motivado por la necesidad de la profesional de preservar su integridad emocional y resguardar su agenda laboral en los medios.

El perfil público de la licenciada Cecilia Ce y el rol de Nacho Levy en la agenda social

La licenciada Cecilia Ce se ha consolidado como la principal referente de la divulgación sexológica y la educación afectiva en el Cono Sur, llenando teatros con su unipersonal Beer&Sex y liderando las listas de venta con libros de orientación clínica.

Su trabajo se enfoca precisamente en desarmar las relaciones tóxicas y promover el consentimiento y el bienestar corporal, lo que vuelve aún más impactante su testimonio en primera persona sobre una situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Ignacio «Nacho» Levy es un reconocido comunicador y referente de la organización villera La Poderosa y la revista de cultura popular La Garganta Poderosa, con una fuerte presencia en debates políticos de alcance nacional. En el plano sentimental, el dirigente social ya había ocupado espacio en las secciones de espectáculos tras su ruptura con la actriz Gloria Carrá a fines de 2023.

Hasta las primeras horas de la tarde de este miércoles, ni Nacho Levy ni los voceros institucionales de sus plataformas sociales han emitido un descargo o comunicado oficial respecto a las aseveraciones de la psicóloga. La causa se mantiene en el plano de la exposición pública, mientras los equipos de asistencia y los colectivos de mujeres multiplican los mensajes de solidaridad hacia la autora.